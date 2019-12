Mit Tanz, Sprüngen und Salti aus dem Vereinsjahr

Wieder ein besonderer Anziehungspunkt ist das Nikolausturnen der Turnabteilung des TSV Laupheim am Sonntag gewesen: Die Tribüne in der Rottumhalle war voll von Eltern, Großeltern und Geschwister der mitturnenden Kinder und Jugendlichen. Abteilungsleiterin Waltraud Lebherz freute sich über das volle Haus: Das jährliche Nikolausturnen sei der Höhepunkt des Sportjahres und alle Gruppierungen zeigten hier, was sie in ihren Übungsstunden gelernt haben.

Weihnachten sei nicht nur dort, wo viele Lichter brennen, sagte TSV-Präsident Hilmar Kopmann bei seiner Begrüßung, sondern auch dort, „wo wir die Welt ein bisschen heller machen, mit Worten und Gesten, aber auch heute durch das Nikolausturnen“. Sein herzliches Dankeschön galt allen Mitmachenden, Organisatoren und Helfern.

„Jedes Jahr stelle ich immer wieder aufs Neue fest, das es nicht Schöneres gibt, als in so viele glückliche Gesichter schauen zu können“, sagte Oberbürgermeister Gerold Rechle. Oft reiche nur ganz wenig, um glücklich und zufrieden zu sein, erklärte der Oberbürgermeister weiter, und bedankte sich seinerseits bei allen für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Vielfältiges Programm

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen bot sich den Zuschauern über zwei Stunden hinweg ein abwechslungsreicher Abschied vom Vereinsjahr 2019. Von Geräteturnen und Jungenturnen über rhythmische Sportgymnastik und die atemberaubenden Vorführungen der „24h-Trickster“ bis hin zu den Darbietungen der Jüngsten von den Elementarbereichsgruppen im Alter von eins bis sechs Jahren – die Zuschauer zeigten sich begeistert und spendeten viel Applaus.

Die verschiedenen Gruppen zeigten Übungen und Tänze mit Seilen oder Bällen, und schon die Kleinsten bewiesen dabei hohes Koordinationsvermögen und Balance. Die Geräteturnerinnen begeisterten das Publikum am Reck, Kasten und am Boden oder zeigten Elemente aus ihren Wettkampfprogrammen.

Waghalsige Sprünge

Und auch die Gruppe des Jungenturnens zeigte etwa mit waghalsigen Sprüngen über den Kasten, was sie in ihren Übungsstunden gelernt hatten. Mit schwindelerregenden Überschlägen und Salti flogen die jungen Damen und Männer der „24h-Trickster“ durch die Luft und sorgten für Spannung. Auch hier spendeten die Zuschauer viel Applaus.