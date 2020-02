Mit Spenden gegen die Heuschreckenplage

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat der Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE) in diesen Tagen an die Deutsche Welthungerhilfe überwiesen. Ein Teil der Summe stammt aus der Weihnachtsspendenaktionen der „Schwäbischen Zeitung“.

Das Geld soll zur Bekämpfung der extremen Heuschreckenplage und ihren Folgen beitragen, wovon derzeit Teile Ostafrikas und Südasiens betroffen sind, erklärt der AKE. Zugleich möchte er auf das sich verschärfende Problem des Hungers in der Region aufmerksam machen und einen Impuls für weitere Spenden zu seiner Bewältigung geben.

In den vergangenen Wochen sind vor allem in Kenia, Somalia, Äthiopien und in Pakistan außergewöhnlich große Schwärme von Wanderheuschrecken aufgetreten, schreibt der AKE in einer Pressemitteilung. Die Kombination aus Hitze und Feuchtigkeit durch starke Niederschläge habe den Tieren geeignete Bedingungen zur massenhaften Vermehrung geboten. Das Problem: In nur kurzer Zeit fressen die Insekten ganze Felder und Weideflächen kahl. Die Welternährungsorganisation FAO warnt bereits vor drohenden Hungersnöten. Bald könnten auch weitere Länder wie beispielsweise Uganda oder der Südsudan bedroht sein – Staaten, in denen Lebensmittel ohnehin schon knappe Güter seien, teilt der AKE mit. Nun komme es darauf an, die verheerenden Folgen der Heuschreckenplage auf die Ernte und die Viehwirtschaft zu bekämpfen und somit die Lebensgrundlage für die betroffenen Bevölkerungen zu sichern. Da Organisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe solche Ziele verfolgen, empfiehlt der AKE, sie durch weitere Geldüberweisungen zu unterstützen.