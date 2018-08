Mit „pipapo“ geht der Spaß den ganzen Tag

Wer in diesen Wochen nicht mit den Kindern in Urlaub geht, der kann ein Angebot nutzen, wie die Stadt Laupheim es bislang noch nicht angeboten hat. Noch bis zum 7. September gibt es in Kooperation mit dem Veranstalter „pipapo“ aus Neu-Ulm ein Sommerferienprogramm in der Wielandschule. Anders als früher handelt es sich um ein Ganztagesprogramm.

Ein Besuch offenbart: Es handelt sich auch um ein höchst lebendiges Programm. Es nehmen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teil, überwiegend im Grundschulalter und je nach Woche sind es zwischen 22 und 30.

Die Stadt Laupheim hat erstmals den Veranstalter „pipapo“ beauftragt, die Betreuung der „Großen“ zu übernehmen. Im letzten Jahr gab es in diesem Zeitraum das Jugendhaus-Angebot, das sich dieses Jahr jedoch nur auf die ersten zwei Ferienwochen beschränkte. „Der Aufwand ist für die Mitarbeiter zu groß geworden“, erklärt Silke Heinrich von der Stadtverwaltung. „Außerdem ist es schwierig, ausreichend qualifiziertes Personal aus den eigenen Reihen für die zweite Ferienhälfte zu gewinnen.“ Das Angebot der Veranstalter „pipapo“ sei professioneller als das bisherige und werde von pädagogisch geschultem Personal gestaltet. Da die Programminhalte jedoch so ausgerichtet sind, dass halbtägige Betreuung keinen Sinn macht, könne nur eine Ganztagesbetreuung von 7.30 bis 17 Uhr angeboten werden.

Tina Schendel ist die Inhaberin von „pipapo“, das ursprünglich eine Kinderkrippe für Kinder bis drei Jahren war. Nach Laupheim hat sie aber Sandra Müller geschickt, die hier stellvertretend das Ferienprogramm leitet. Die Lehramtssutdentin unterstützt „pipapo“ seit drei Jahren im Nebenjob. „Es sind immer vier Betreuer da“, erklärt sie, „sie wechseln sich jede Woche auch mal ab.“

Damit es nicht langweilig wird, gibt es jede Woche ein anderes Motto, nach dem sich die Aktivitäten der Kinder richten. Diese Woche heißt es „Die Kunst und ihre Künstler“. „Wir dürfen die Bilder der Künstler nachmalen“, erzählt die zehnjährige Carla, „das Hundertwasser-Bild hat mir am besten gefallen.“

Jeder Tag beginnt mit dem gleichen Ablauf. Dem Frühstück folgt das „Wake-Up“: der Morgensport. Anschließend geht es etwas ruhiger zu in der Gruppenphase, wo sie etwas zusammen zeichnen oder basteln können. „Wir haben auch mal auf die Leinwand gemalt“, erzählt Sebastian, 8 Jahre alt.

Nachdem sich die Kleinen um Punkt 12 Uhr in der Mensa satt gegessen haben, ist bis 13 Uhr Mittagsruhe. „Das ist das Besondere an pipapo“, sagt Sandra Müller, „in dieser Stunde lesen die Kinder etwas und beschäftigen sich mit sich selbst. Und dann ist es auch wirklich ruhig.“ Es gibt zwischendurch Snacks und Obst zum Knabbern, ab und zu backen die Betreuer auch mit ihren Schützlingen Apfeltaschen oder Zimtschnecken, was vor allem Sophie (7) und der Lilith (8) besonders viel Spaß bereiten. Um 16 Uhr ist die Abschlussrunde, wo die Kinder vom Tag erzählen und miteinander reden. „Ich finde es toll, dass man hier viele Freunde finden kann“, strahlt der achtjährige Konstantin.