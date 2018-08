Mit nicht mehr benötigtem Insulin Leben retten

„Insulin zum Leben“ ist der Name eines weltweiten Hilfsprojekts, dessen Ziel es ist, in Entwicklungsländern Leben zu retten – und zwar mit dem, was in unserer Überflussgesellschaft übrig ist: Insulin und Hilfsmittel für Diabetiker. In Laupheim setzen sich Gabriele Rupf und Thomas Walter dafür ein, dass nicht mehr benötigtes Insulin gesammelt und weltweit an Hilfe suchende Ärzte und anerkannte Diabetesorganisationen versendet wird. Mittlerweile, berichten die beiden, stehen alle Laupheimer Apotheken als Annahmestellen zur Verfügung.

70 Prozent des weltweit hergestellten Insulins werden von 30 Prozent der Weltbevölkerung verbraucht, heißt es in einem Flyer zu dem Hilfsprojekt, das von der Interessengemeinschaft Deutscher Diabetiker Bund (DDB), dem Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher (BdKJ) und Partnern in einem globalen Netzwerk organisiert wird. Die Zahlen bedeuten im Klartext: In Entwicklungsländern kommt viel zu wenig von dem dort ebenso dringend benötigten Insulin an, weil sich die Menschen das teure Medikament – eine Flasche kostet in armen Ländern oft mehr als 50 Prozent eines durchschnittlichen Monatseinkommens – schlichtweg nicht leisten können. Die Folge: „Sie sterben – so wie wir schon gestorben wären, wenn wir kein Insulin bekommen würden“, sagt Thomas Walter.

Medikamente landen meist im Müll

Er und Gabriele Rupf leiden ebenfalls an Diabetes, und beide sind froh, dass sie vom Gesundheitssystem und dem medizinischen Fortschritt im Industriestaat Deutschland profitieren können. Beide wissen auch aus Erfahrung, dass es im Leben eines Diabetes-Patienten immer wieder mal Situationen gibt, in denen er plötzlich Insulin übrig hat oder technische Hilfsmittel nicht mehr benötigt, weil er mittlerweile andere Geräte benutzt. „Bei einer Therapieumstellung zum Beispiel wird oft das bisher verwendete Insulin nicht mehr gebraucht. Obwohl die Ampullen geschlossen sind, dürfen sie nicht mehr zurückgegeben werden“, sagt Gabriele Rupf. Die Medikamente landen dann meist im Müll. Dasselbe gilt für Teststreifen und andere Hilfsmittel. „Wir leben da in gewissem Maß in einer Überflussgesellschaft“, meint Thomas Walter.

Um dem entgegenzuwirken, engagieren sich die beiden seit einem knappen Jahr für das Projekt „Insulin zum Leben“. So haben sie sämtliche Apotheken in Laupheim abgeklappert. „Wir haben von allen die Zusage, dass sie nicht mehr benötigtes Insulin entgegenehmen. Aber nur die Medikamente, keine Hilfsmittel.“ Jeder, der Insulin übrig hat, kann es also in den Laupheimer Apotheken abgeben. Voraussetzung ist, dass die Ampulle verschlossen und das Medikament noch mindestens vier Monate haltbar ist. „Es dauert ja eine gewisse Zeit, bis es über die Sammelstelle am jeweiligen Zielland ankommt, und da muss es eben auch noch haltbar sein“, erklärt Gabriele Rupf.

Wer möchte, kann nicht mehr benötigtes Insulin oder Hilfsmittel auch direkt an „Insulin zum Leben“ schicken (Adresse im Internet). „Man bekommt dann ein Dankesschreiben mit Postkarten, bemalt von Kindern, die von Insulinsendungen profitiert haben“, sagt Gabriele Rupf. Man kann das Material aber auch bei ihr oder Thomas Walter direkt zu Hause abgeben (Adressen siehe unten), und sie senden es dann weiter. „Es haben schon einige bei uns was vorbeigebracht oder in den Briefkasten geworfen. Die Medikamente sollen zwar gekühlt werden, aber ein paar Tage geht es auch so.“