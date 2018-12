Mit Musik erwacht die Weihnachtsfreude

In der festlich geschmückten und vollbesetzten Aula hat der musikalische Nachwuchs des Carl-Laemmle-Gymnasiums ein schönes Weihnachtskonzert gegeben. Die beiden Chöre (Unterstufenchor und Mittel-/ Oberstufenchor, unterstützt von einigen Lehrern) sowie die Instrumentalensembles Musikaos, Big Band und die Bläserklasse 6, jeweils unter der Leitung ihrer Musiklehrer Cornelia Feile, Martina Gruber-Pfohl, Marius Schöttler und Georg Schmälzle, zeigten ihr Können als Sänger oder Instrumentalisten in einem bewährten musikalischen Mix aus traditionellen europäischen und internationalen Stilen und Rhythmen. Durch das Programm führten eine Wissenschaftlerin und ein Engel in Menschengestalt (Maja Bührmann und Elisawetta Wiens).

Musikquiz mit Musikaos

Das Instrumentalensemble Musikaos machte den Anfang mit einem Arrangement aus verschiedenen Weihnachtsliedern und ließ dabei die Zuhörer knobeln, um viele Melodien es sich beim Vortrag gehandelt hatte. Die erst seit einem Jahr am Instrument spielende Bläserklasse 6 folgte mit traditionellen Liedern und Chorälen, bevor der Mittel-/Oberstufenchor eine träumerische Variante in die Aula einbrachte: „Were we dreaming?“ drückt das Erstaunen der Hirten vor dem Erscheinen des Lichts in Bethlehem aus, musikalisch stimmungsvoll von Franca Wöller (Klasse 10) an der Harfe unterstützt. Beide Chöre und Instrumente entließen mit dem musikalisch eingängigen „Candlelight Carol“ von John Rutter das Publikum in die Pause.

Der Unterstufenchor unter Marius Schöttler und das begleitende Instrumentalensemble aus Schülerinnen und Schülern, vorwiegend der Jahrgangsstufe 11 mit Unterstützung von Andrea Schöttler am Klavier, lenkte nach der Pause das Interesse auf die Weihnachtsfreude, entsprechend fröhlich vorgetragen besonders in der Vertonung „Glaube, was dein Herz dir sagt“, was die Zuhörer als Zugabe gleich zweimal genießen konnten.

Swingend und zum Mitwippen animierend, präsentierte sich die Big Band Squib Cakes mit nord-und südamerikanischen Liedern und Songs. Cornelia Roth als Solistin sang einfühlsam „From a distance“ und wurde dabei begleitet von den jungen Musikern, die gleich in mehreren Stücken den Mut zu Instrumentalsoli zeigten.

Zum Konzertabschluss freuten sich alle Besucher und Ensembles, zusammen den „Stern über Bethlehem“ singend aufgehen lassen zu können, bevor Schulleiterin Petra Braun und ihre Stellvertreterin Ursula Cüppers alle im Saal mit guten Weihnachtswünschen und Dank für das gute Zusammenspiel aus Musik, Ton- und Lichttechnik und Sprechbeiträgen verabschiedete.