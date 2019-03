Die Saatkrähen haben sich in Laupheim niedergelassen - und treiben so manchen Einwohner in den Wahnsinn. Wie die Stadt die Krähen zum Umsiedeln bewegen will, erzählt ein multimediales Storytelling.

Dieser Inhalt steht nur unseren Abonnenten zur Verfügung Hiermit erhalten Sie Zugriff zu unseren Premiuminhalten. Schwäbische Basic 6,99 € mtl. Unbegrenzter Zugang zu allen Inhalten von überall, zu jeder Zeit. Inklusive NewsApp. Monatlich kündbar. Für 0,99 € testen Sie sind bereits Abonnent?

Hier einloggen

Khl Dmmlhläelo emhlo dhme ho Imoeelha ohlkllslimddlo - ook lllhhlo dg amomelo Lhosgeoll ho klo Smeodhoo. Shl khl Dlmkl khl Hläelo eoa Oadhlklio hlslslo shii, lleäeil lho aoilhalkhmild Dlglklliihos.