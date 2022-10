Mit Fotos: „Big Swing in Concert“ begeistert im Kulturhaus Laupheim

Beste Stimmung am Sonntag im Kulturhaus Laupheim bei „Big Swing in Concert“: Michael Porter, bekannt als Musiklehrer und leidenschaftlicher Schlagzeuger, hat zusammen mit vielen weiteren Interpreten eine Musikgala mit Jazz, Soul und Latin auf die Beine gestellt. Der Erlös kommt Musikschulen im Ahrtal zu.

Lokal besetztes Streicherregister

Versprochen hatten sie eine fulminante Musikgala. Und sie sollten Wort halten. Zur Zugabe „What a Wonderful World“ hielt es kaum noch jemanden der Besucher im gut besuchten Kulturhaus auf den Sitzen. Drei Musikformationen, unterstützt von den „Diamond Swing Strings“, einem lokalen Streicherregister, bestehend aus Musikschullehrern, Schülern und Ehemaligen, begeisterten die Menschen mit Jazz, Soul und Latin.

Eröffnet worden war der Abend durch das „Daimler Swing Ensemble“, geleitet von Felice Civitareale, einem nach eigener Aussage „italienischen Luxemburger mit deutschem Pass“ an der Trompete. Dazu kamen Elisabeth Lederer am Altsaxophon, Peter Kral am Tenorsaxophon, Gerd Meyer am Kontrabass, Michael Porter am Schlagzeug und Keyboarder Jörg Zukunft. Musikschullehrer Joe Fessele saß am Flügel.

Warum Civitareale mit den Laupheimern auf Tour gehen möchte

Meyer präsentierte den Zuhörern „Wind of Change“, Lederer „Blue Moon“. Civitareale, der durch den Abend führte, merkte bereits früh, dass das Publikum im Kulturhaus bei bester Laune war: „Sie klatschen ja so begeistert, hat das was mit uns zu tun?“ Er selbst spielte leidenschaftlich Trompete, wie etwa bei „Shadow of your smile“ oder bei seinem selbstkomponierten Stück „Herzensträume“. „Ich habe es für alle Menschen geschrieben, die von Leid betroffen sind“, erklärte er. Bei Gershwins „S’wonderful“ sang er selbst mit.

Gesanglich unterstützt wurde das „Daimler Swing Ensemble“ bei einigen Stücken von Cemre Yilmaz, einer jungen, aber bereits erfolgreichen Künstlerin. Ihre Stimmgewalt konnte sie bei Stücken wie „Cheek to cheek“, „Georgia“ oder „I don’t mean a thing“ unter Beweis stellen. Nebenbei animierte Civitareale das Publikum zum Mitsingen. „Ich gehe mit euch auf Tournee. Die Fischerchöre aus Laupheim“, scherzte er. Über den Abend hinweg war es auch seine Moderation, die die Besucher bei bester Stimmung hielt.

„It must schwing“

Auch das Percussion-Duo Jessica und Vanessa Porter konnte wieder einmal sein Können unter Beweis stellen. Bei einigen Stücken wurden sie ebenfalls von den „Diamond Swing Strings“ unterstützt, etwa beim Chick Corea-Klassiker „Spain“ oder bei „Soul Sauce“ von Dizzy Gillespie.

Als dritte Formation durfte das „Knudsen-Fessele-Streit-Trio“ auf die Bühne. Das Motto sei „It must schwing“, so Knudsen. Diesen Spruch hatte einer der Gründer des Jazzplattenlabels „Blue Note“ immer gesagt, mittlerweile ist er zum geflügelten Wort geworden. Knudsen sang die Stücke, Fessele saß wie gewohnt am Flügel und Streit spielte Saxofon, sang gelegentlich aber auch selbst mit, wie etwa bei „Let’s do it“ oder „Stormy Monday“. „Beide sind Laupheimer Latinos, geboostert mit Rhythmen“, sagte Knudsen über ihre zwei Kollegen. „Norbert ist der beste Sitztänzer, den ich kenne.“

Wohin das Spendengeld geht und warum

Seit 2010 sammelt Michael Porter regelmäßig mit verschiedenen Veranstaltungen Spendengelder ein. Unterstützt werden konnten in den vergangenen Jahren unter anderem die Erdbebenopfer auf Haiti, die Ostafrika-Hungerhilfe, ein Bildungsprojekt in Ruanda und zuletzt die Ukraine-Hilfe. Der Erlös von „Big Swing in Concert“ soll Kreismusikschulen im Ahrtal zukommen. „Viele Familien haben mit den Folgen des Hochwassers zu kämpfen und müssen ihre Kinder aus finanziellen Gründen vom Musikunterricht abmelden“, erklärte Porter. „Musik tut der Seele gut und das wollen wir unterstützen.“

Zudem beteiligen sich der Bund der Selbstständigen Laupheim und der Laupheimer Unternehmerkreis mit jeweils 1000 Euro am Spendenprojekt. Auch die Kronenbrauerei Laupheim spendet Geld. „Drei bis vier Unterrichtspatenschaften würden wir gerne leisten können“, so Porter.

„What a Wonderful World“

Nach mehr als 150 Minuten Unterhaltung versammelten sich abschließend alle Musiker auf der Bühne. „Das sind alles Laupheimer“, sagte Civitareale und hob dabei die „Diamond Swing Strings“ hervor. „Ich bin überall herumgekommen, aber das hier: Gratulation!“ Als sich das Publikum zu Standing Ovations erhob, ergriff Civitareale nochmal das Mikrofon: „Wir haben so eine schöne Welt, wir müssen sie bewahren.“ Zum Abschluss spielten und sangen alle Musiker gemeinsam „What a Wonderful World“.