Mit einem Masterplan ins Lehrerleben

Mit dem Ablauf des Schuljahres 2017/18 wurden 56 Frauen und sechs Männer aus dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen am Seminar Laupheim in den Räumen des evangelischen Gemeindehauses verabschiedet. In seiner Rede ermunterte Direktor Stefan Langer die Lehrerinnen und Lehrer, in ihrem Berufsleben einen Masterplan zu verfolgen. „Mit Schwung und Leichtigkeit an die Aufgaben herangehen, die Dynamik der Jugend nutzen, Mut zu Entscheidungen haben, etwas wagen und sich aufkommenden Problemen stellen, authentisch sein und bleiben sowie die Gelegenheiten des Feierns ergreifen“, waren Punkte dieses Planes für die jungen Kollegen für die Arbeit an der Schule und natürlich auch auf dem eigenen Lebensweg.

Im Anschluss an die Rede erhielten die angehenden Lehrerinnen und Lehrer aus den Händen Langers ihre ersehnten Abschlusszeugnisse. Nach 18 Monaten der Ausbildung im Bereich des Staatlichen Schulamtes Biberach beginnt ab September für die Absolventen das Berufsleben. In der Region, aber auch in allen anderen Teilen Baden-Württembergs, kommen die Nachwuchslehrkräfte nun zum Einsatz. Die Junglehrer sind wiederum so gefragt, dass jeder ein Einstellungsangebot erhielt. An den Schulen werden die jungen Pädagogen sehnsüchtig erwartet. Es hätten dieses Jahr noch mehr Absolventen sein können, denn immer noch konnten viele Stellen an Grundschulen, vor allem im ländlichen Raum, nicht besetzt werden.

Umrahmt wurde die Feier vom Chor des Seminars Laupheim und Beiträgen aus den Reihen der Junglehrer. Ein geselliger Ausklang bildete den Abschluss des Tages. Erlebnisse aus den ereignisreichen 18 Monaten Vorbereitungsdienst wurden nochmals ausgetauscht, der Punkt des Masterplanes „Gelegenheiten zum Feiern zu nutzen“ umgesetzt und der Hoffnung Ausdruck verliehen, sich nicht ganz aus den Augen zu verlieren.