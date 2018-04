Mit einem „Klick“ Schulden begleichen

Laupheimer Schulklassen haben im Rahmen der Aktion „Wir lesen intensiv“ zwei Monate lang die „Schwäbische Zeitung“ gelesen. Zu den Aufgaben gehörte es auch, Zeitungsberichte zu verfassen. So hat die Klasse 9b des Carl-Laemmle-Gymnasiums einen Artikel über einen Vortrag geschrieben, den zwei Mitarbeiterinnen der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal in der Schulklasse gehalten haben.

Die Referentinnen Jessica Rommel und Jana Schmid informierten Schülerinnen und Schülern einer neunten Klasse über den Stand und die Zukunft des Bankings. Das Ziel dieses Vortrags war es, den Jugendlichen zu zeigen, dass eine Bank mehr als nur ein Gebäude ist und es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, seine Bankgeschäfte zu erledigen. Dabei ging es nicht nur um Theorie, sondern die Schülerinnen und Schüler konnten vieles auch gleich direkt selbst ausprobieren.

Nach einer Fragerunde über bisher erfolgte Berührungspunkte mit einer Bank erklärten die beiden Bankkauffrauen der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal den Schülerinnen und Schülern den Begriff „omnikanal“, was so viel wie klassisches Banking am Bankschalter, Online-Banking sowie Mobile-Banking bedeutet. Die verschiedenen Wege können nach den individuellen Bedürfnissen auch untereinander kombiniert werden.

Besonders das Thema „Mobile-Banking“ wurde genauer beleuchtet. Mit den Worten „Die Bank einfach in der Tasche“ erläuterten die beiden Bankkauffrauen der Schulklasse das Banking 3.0. Neben einem Online-Banking-Zugang werden nur zwei Apps benötigt, um sowohl kleinere „Mittagspausen“-Schulden bei Freunden als auch größere Geschäfte und Überweisungen zu tätigen: zum einen die VR-Banking-App und zum anderen die VR-Secure-Banking-App. Die Apps kooperieren auch miteinander, das heißt, sie springen von selbst hin und her, sodass die Bedienung unkompliziert ist. Auch die Sicherheit ist durch die Verwendung von TANs und einem Passwort gewährleistet. Kleinere Beträge unter 30 Euro können jedoch sogar auch ohne eine TAN gesendet oder auch angefordert werden. Der Schuldner kann die Anforderung aber auch ablehnen, falls er den Betrag für zu hoch hält und stattdessen einen anderen Betrag freigeben.

Handy als Kreditkarte

Darüber hinaus kann das Handy auch als digitale Kreditkarte genutzt werden, da man dieses im Gegensatz zum Geldbeutel eigentlich immer dabei hat. Geldbeträge können dadurch ohne EC-Karte abgehoben werden. Auch Überweisungen gestalten sich wesentlich einfacher. Die App speichert die 22-stellige IBAN-Nummer automatisch, wenn sie einmal eingegeben wurde. Das hat den Vorteil, dass die lange Nummer nicht immer wieder neu geschrieben werden muss, wie es auf üblichen Überweisungsträgern der Fall ist. Die Jugendlichen durften in Gruppen eine solche Überweisung per Scan an mehreren Tablets und Smartphones, die die Volksbank Laupheim zur Verfügung stellte, selbst ausprobieren. Sie waren dabei sehr erstaunt, wie leicht die App zu bedienen ist.

Als letztes Thema gaben die Referentinnen einen Ausblick in die Zukunft des Bankings, das Banking 4.0. Durch bildliche Darstellung an der Tafel und mithilfe von Sparschweinen wurde den Schülerinnen und Schülern das komplexe Thema der Kryptowährung Bitcoins erklärt. Des weiteren können Bankgeschäfte mithilfe eines Sprachassistenten wie Alexa erleichtert werden, indem man dem Gerät Fragen stellt, zum Beispiel nach den Öffnungszeiten der nächstgelegenen Bankfiliale oder den Aktienkursen an der Börse. Dieses System soll in Zukunft aber noch ausgebaut werden, sodass auch Überweisungen möglich werden.

Gesättigt mit vielen neuen Erkenntnissen rund um das Banking 3.0 verließen die Neuntklässler zufrieden den Unterricht. Der Eine oder Andere wird sicherlich die App ausprobieren und dem Banking der Zukunft folgen.