Mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf dem Heimatfest

Das Kinder- und Heimatfest lebt vom Miteinander. Deshalb ruft die „Schwäbische Zeitung“ zum Mitmachen auf und sucht Rummelplatztester und Menschen unterschiedlichen Alters, die gemeinsam mit einem Kamerateam über den Festplatz schlendern und erzählen, woran sie besondere Erinnerungen haben und worauf sie sich besonders freuen.

Schwindelfreie Tester gesucht

Die „optimalen Rummelplatztester“ sind schwindelfrei, scheuen weder große Höhen noch wilde Überschläge und können nicht genug bekommen von den Fahrgeschäften auf dem Rummelplatz. Wer zwischen 14 und 20 Jahre alt ist und jetzt denkt, „ja, das bin ich!“, sollte sich bei der „Schwäbischen Zeitung“ als Rummelplatztester bewerben. Gemeinsam mit einem SZ-Redakteur gehen die Rummelplatztester am Mittwoch, 29. Juni, ab etwa 16.30 Uhr auf Tour über den Vergnügungspark und nehmen die Fahrgeschäfte unter die Lupe. Die Fahrten sind für die Tester kostenlos.

Generationen teilen Erinnerungen und Wünsche

Die zweite Mitmach-Aktion der „Schwäbischen Zeitung“ ist ebenfalls am Mittwochnachmittag: Menschen unterschiedlicher Generationen – zum Beispiel ein Teenager, jemand im „mittleren Alter“ und ein Senior/eine Seniorin – schlendern gemeinsam mit einem Kamerateam über das Heimatfestgelände. Sie erzählen von sich, ihren Erlebnissen auf dem Fest, ihrem Lieblings-Eckchen und dem, worauf sie sich besonders freuen. Das Ganze wird im Video festgehalten und online auf „schwäbische.de“ veröffentlicht.

Jetzt um Teilnahme bewerben

Wer gerne Rummelplatztester werden oder am „Generationenspaziergang“ teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an redaktion.laupheim@schwaebische.de. Bitte im Betreff entweder „Rummelplatztester“ oder „Generationenspaziergang“ und Kontaktdaten sowie Adresse angeben. Bei Minderjährigen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten Voraussetzung für die Teilnahme. Bewerbungsschluss ist am Montag, 27. Juni, 9 Uhr. Die SZ kontaktiert die erfolgreichen Teilnehmer zur näheren Absprache.

