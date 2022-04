Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fischereiverein Obersulmetingen hat sich zu seiner 57. Hauptversammlung wie bereits letztes Jahr im vereinseigenen Zelt am Fischerheim getroffen. Die zahlreich anwesenden Mitglieder wurden von der Vorstandschaft über das Vereinsgeschehen in einem coronabedingt wieder schwierigen Jahr informiert.

Den Berichten der Vorstandschaft folgten lobende Worte des Ortsvorstehen Elmar Dehler über die Aktivitäten des Vereins. So wurden im Jahr 2021 ein Bilderwettbewerb mit den Kindergärten und der Schule Obersulmetingen durchgeführt. Aus diesem Projekt wurde ein Kalender mit den Kindern gestaltet. Diese Projekte sind alles Teil des großen Gesamtprojekts des Vereins „Mit der Natur auf Augenhöhe“, das seit einigen Jahren läuft und Interesse der Kinder für Natur und Umweltschutz wecken soll.

Nach den Wahlen eines Teils der Vorstandschaft folgten Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder. 40-jähriges Vereinsjubiläum konnte Wolfgang Baur feiern, auf 35-jährige Vereinszugehörigkeit schauen Hans Böhringer, Erich Guter und Walter Mallinger zurück. Harald Beth ist seit 30 Jahren im Verein aktiv. Zahlreiche Ehrungen für 25, 20 und 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft folgten. Bernhard Scherer wurde vom Landesfischereiverband für 40 Jahre Arbeit im Verband mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Abschließend gab es einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2022, das am 1. Mai mit dem Maifest am Fischerheim in Obersumetingen seinen ersten Höhepunkt hat. Das Fest kann seit zwei Jahren erstmals wieder durchgeführt werden.