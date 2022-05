Mit den Henry Girls von Irland über den Atlantik

Die Henry Girls aus der irischen Grafschaft Donegal gastieren am Mittwoch, 18. Mai, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, wie mitgeteilt wird.

Karen (Fiddle, Vocals), Lorna (Vocals, Akkordeon) und Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Vocals) sind in ihrer Heimat Malin, einem malerischen Städtchen in Donegal, schon von jeher als The Henry Girls bekannt. Früh schon bekamen die jungen Mädchen Unterricht, und zu Hause war mehrstimmiges Singen traditionell an der Tagesordnung.

Mittlerweile gelten die Henry Girls als eine der wegweisenden neuen Folk-Gruppen Irlands mit einem persönlichen Stil. Neben weltweiten Konzerten, TV- und Radioshows unterrichten sie, arbeiteten mit Stars wie Donal Lunny, Mary Black oder Moya Brennan und schreiben komplette Soundtracks für Filme und Theater.

In ihrem Bühnen-Programm reisen sie in beiden Richtungen übers Meer und fischen in wilden Gefilden: New Folk, Bluegrass, Pop, Irish Tradition, Balladen, aber auch Anleihen bei den swingenden Andrew Sisters der 30er-Jahre, Crosby, Stills & Nash oder den Dixie Chicks sind auszumachen.

Für ihre aktuelle Tournee in Deutschland und damit auch den Auftritt im Kulturhaus haben sie eine Klangreise vorbereitet von den stürmisch-rauen nördlichsten Klippen Irlands über das glitzernde nächtliche New York und ins bluesgetränkte Memphis, die bis zu den keltischen Auswanderern und ihren sehnsüchtigen Klängen im bergigen Südosten der USA führen wird, schreiben die Veranstalter.