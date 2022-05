Mit den Füßen sehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Teppiche sind in unserem Alltag nicht wegzudenken. Umso interessanter ist die Interpretation der verschiedenen Künstler des Sujets „Teppich“ in der aktuellen Ausstellung des Museums Villa Rot, in Burgrieden-Rot. Ob man das Exponat von Ramazan Can betrachtet, der mit seiner Kunst zwei Medien verbindet, der den historischen Perserteppich mit Hilfe von Neonröhren das Medium Licht integriert, oder die Installation von Salah Saouli: der fliegende Teppich nimmt den Besucher virtuell mit auf eine spannende Reise. So kann man die Ausstellung als sinnliches Erlebnis wahrnehmen, neue Blickwinkel und Verarbeitungen von Teppichen erfahren. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, den 22. Mai an den regulären Öffnungstagen Mittwoch bis Sonntag zu. Am Wochenende lockt das Café mit Silvias selbstgebackenen Kuchen.

Save the Date: ab 12. Juni eröffnet die neue Ausstellung „Der Bau. Hommage an Kafka“. www.villa-rot.de.