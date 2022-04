Mit dem Laupheimer Ortsschild geht es für das HSG 64 nach Mali

Ein Stück Heimat im Einsatz: Die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind hat am Mittwoch den Soldatinnen und Soldaten für den bevorstehenden Einsatz in Mali ein Laupheimer Ortsschild überreicht. Oberstleutnant Frank Wittemann, Kommandeur der Fliegenden Gruppe, nahm das Ortsschild stellvertretend für das Hubschraubergeschwader 64 (HSG64) in Empfang und überreichte der Ersten Bürgermeisterin ebenfalls eine Tafel mit dem Wappen des HSG64.

„Es ist eine schöne Geste, ein Stück Heimat mitzugeben. Ich wünsche Ihnen, dass alle Soldatinnen und Soldaten wieder gesund und munter nach Hause kommen“, sagte Wind. Zudem gab sie Wittemann einen kleinen Carl Laemmle mit auf den Weg. „Der findet sicher in einem Hubschrauber Platz.“

Auch Wittemann bezeichnete das Ortsschild als „eine wichtige Identifikation mit der Heimatstadt“. Beim Familientag, bei dem die ersten Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz verabschiedet werden, werde das Schild dann an diese übergeben.

Erste CH-53 Hubschrauber werden aktuell verlegt

„Im April vor einem Jahr sind wir aus Afghanistan raus, jetzt geht es nach Afrika“, sagte Wittemann, damals letzter Kommodore in Masar-i-Sharif. In der Zwischenzeit sei nicht viel Zeit geblieben, um sich zu regenerieren. Derzeit plane man die UN-Mission Minusma für die nächsten zwei Jahre.

Aktuell habe man bereits begonnen, die ersten CH-53 Transporthubschrauber nach Niamey im Niger zu verlegen. Von dort seien es dann nur noch drei Stunden ins Einsatzgebiet nach Gao in Mali, so Wittemann. Das letzte Ortsschild aus Masar-i-Sharif hat das HSG64 übrigens behalten. Nach 19 Jahren in Afghanistan war dieses reif für die militärgeschichtliche Sammlung, die Ende März am Stützpunkt eröffnet worden ist.