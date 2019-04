Missio-Truck sensibilisiert für das Thema Flucht

Ein schlichter Kirchenraum in einem Dorf in der Demokratischen Republik Kongo. Durch kleine Fenster fällt der Blick auf staubige Straßen. Plötzlich wird die Ruhe gestört, Schüsse fallen. Die Bewohner müssen fliehen. Immer wieder gibt es Blutvergießen zwischen aufständischen Milizen. Es geht ums Geld: Reiche Rohstoffvorkommen haben dem Kongo viel Leid gebracht. Diese Situation ist in Laupheim plötzlich ganz nah.

Man vergisst beinahe, dass sich der Kirchenraum in einem Lastwagen befindet, der auf dem Marktplatz parkt. Statt durch Fenster blickt man auf Monitore, die computersimulierte Dorfszenen zeigen. Von Montag bis Mittwoch ist der Missio-Truck des katholischen Missionswerks „missio“ da. Zunächst besichtigen ihn Schulklassen, Konfirmanden und Firmlinge, nachmittags von 14 bis 17.30 Uhr steht er der Allgemeinheit offen. Das Interesse scheint groß: Alle neunten Klassen des Carl-Laemmle-Gymnasiums und fünf Klassen der Friedrich-Adler-Realschule haben sich angekündigt.

Der Pfarrvikar Johny Vellavalliyil hatte die Idee, die multimediale Ausstellung nach Laupheim zu holen. Bei der Stadt stieß er auf offene Ohren. Sie unterstützte sein Vorhaben finanziell und mit Mitarbeiterkraft. Ebenso angetan und spendabel zeigten sich die katholische und die evangelische Kirchengemeinde. Gemeinsam organisierten sie den Aufenthalt des Truck, mit dem „missio“ seit 2013 im Land unterwegs ist.

Neben der Eingangstreppe des Trucks steht eine Sammelbox für alte Handys. Coltan, ein Rohstoff, der in Mobiltelefonen verbaut wird, ist eines der Konfliktminerale in dem afrikanischen Land. „Wir möchten aufklären und aufzeigen, wie man hier vor Ort helfen kann“, unterstreicht Oberbürgermeister Gerold Rechle. „Was können wir Christen tun – weltweit, aber auch in Laupheim?“, fragt Pfarrer Alexander Hermann. Seine evangelische Kollegin Martina Servatius findet, dass die Aufbruchstimmung von 2015 in der Flüchtlingshilfe verloren gegangen sei; Alltag und auch mal frustrierende Erfahrungen hätten sich eingeschlichen. Die Ausstellung könne zeigen, dass das Thema Flucht nach wie vor akut ist.

„Wir haben im Unterricht besprochen, wie viele Menschen fliehen und dass es keiner freiwillig macht“, sagt Julia Burgmaier, Religionslehrerin am CLG. Natalie Robinson-Haag, Lehrerin für Gemeinschaftskunde an der Realschule, begleitet 27 Schüler der 8a. Nach einer kurzen Einführung im Plenarsaal des Rathauses teilt sich die Klasse in zwei Gruppen. Eine bleibt im Saal und erfährt dort mehr zu Fluchtursachen, die andere geht in die Ausstellung. Danach wird getauscht. Eine Schülerin stellt fest: „Eigentlich sind nur wir Menschen schuld, dass andere Menschen leiden“.

Ein Perspektivwechsel hilft beim Nachempfinden. Manuela Vosen, Doreen Bormann und Marius Briel, die drei Mitarbeiter des Missio-Trucks, nehmen die Jugendlichen in Empfang. Sie dürfen sich aussuchen, welche Rolle sie einnehmen möchten. Dilara, 14 Jahre, wählt Christelle, eine 28-jährige Medizinstudentin. Ihre Freundin Elena entscheidet sich für die 16-jährige Schülerin Sara. Den größten Teil des Ausstellungsbesuchs schlüpfen die beiden in diese Rollen. Sie müssen dringend fliehen und unter Zeitdruck entscheiden, was sie mitnehmen – das Zeugnis oder lieber etwas zu essen? Klamotten oder doch das Adressbuch? Die Wahl nimmt Einfluss auf den weiteren Verlauf ihrer Geschichte. Sieben Räume durchwandern die Schüler. Da darf der Einsatz der Kirchen in der betroffenen Region nicht fehlen, Christelle alias Dilara besucht ein Traumazentrum, in welchem man ihr hilft. „Es fühlt sich an, als wäre man dabei“, lautet Dilaras Fazit. Eindruck macht auch die Örtlichkeit. „Wir bewegen uns immer ein bisschen, der Boden schwankt“, beobachtet Elena. Ihre Klassenkameraden Erik und Jonas sagen: „Wir haben miterlebt, wie alles war“.