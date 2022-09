Ministrantenwallfahrt nach Rom

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang der Sommerferien hatten die Ministranten von Laupheim und Baustetten endlich wieder die Möglichkeit, eine Reise nach Rom anzutreten – begleitet von Pfarrer Alexander Hermann und Jugendreferentin Jorina Franz.

Am 30. Juli ging es für uns frühmorgens los und nur sechs Stunden später landete unser Flugzeug in Rom. Am Flughafen angekommen, ging es mit dem Bus in unser Gästehaus, die Casa Valdese. Dort konnten wir auch viele schöne Abende auf der Dachterrasse verbringen, mit Blick auf die Kuppel des Petersdoms.

In den nächsten fünf Tagen ging es für uns sehr spannend zu: Pfarrer Hermann führte uns durch die Straßen und über die Plätze der Stadt und zeigte uns die verschiedensten Orte. Darunter einige der eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten Roms, wie das Kolosseum, die Spanische Treppe, das Pantheon, die Engelsburg und vieles mehr.

Natürlich durften wir auch viele Kirchen besuchen, eine eindrucksvoller und interessanter als die andere. Besonders schön waren der Petersdom und Sankt Paul vor den Mauern. In Santa Maria dell‘Anima konnten wir mit der deutschsprachigen Gemeinde die Sonntagsmesse feiern.

Das absolute Highlight unserer Reise war die Papstaudienz. Einmal den Papst gesehen zu haben, zu sehen, wie viele Menschen auch von weit her nach Rom kommen, um dem Papst zu begegnen, ist ein ganz besonders schönes Erlebnis.

Auch wenn uns die sommerliche Hitze Roms etwas zu schaffen machte – wir waren viel zu Fuß auf Kopfsteinpflaster unterwegs –, so hatten wir dennoch alle immer gute Laune und viel Spaß.

Wohlbehalten und ohne „Corona“ zurückgekehrt, waren wir uns einig: wir hätten Rom in den zurückliegenden Tagen nicht besser kennenlernen können. Vor allem die Reiseleitung von Pfarrer Hermann machte unsere Wallfahrt sehr besonders.

Es gab eine Menge zu erzählen, konnten wir doch in der kurzen Zeit so vieles über Rom und darüber hinaus erfahren: über Land und Leute, Gott und die Welt – und wo man das beste Eis bekommt.