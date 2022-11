Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 19. November, war die Ministranteneinführung in Bihlafingen für die stolze Zahl von sechs neuen Minis ein ganz besonderer Tag. Die neuen Ministranten sind: Felix, Paul, Matilda, Tonie, Amelie und Mia. Der feierliche Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Günther Gerlach, mit dem Thema „Mit Recht?!“ stellt die Frage nach dem, was gerecht ist und was nicht. Er wurde von den Ministranten mitgestaltet und von den Oberministranten Niklas, Lucas und Johannes gut vorbereitet. Die musikalische Umrahmung wurde von der Band „Sunrice“ mit modernen Liedern zu einem besonderen Höhepunkt.