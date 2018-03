Minderjährige kommen viel zu leicht an Schnaps

Mit Testkäufen hat das städtische Ordnungsamt Verkaufsstellen in Laupheim auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes überprüft. Das Ergebnis: Jugendliche kommen zum Teil noch zu leicht an hochprozentigen Alkohol. „Die Verkäufer von Schnaps nehmen es mit dem Verkauf leider nicht immer so genau“, zieht das Rathaus in einer Pressemitteilung Bilanz.

Nach den gesetzlichen Vorgaben dürfen Spirituosen an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgegeben werden. Mit den Alkoholtestkäufen wurde geprüft, ob das Verkaufspersonal sich beim Verkauf von branntweinhaltigen Getränken daran hält. Überprüft wurden der Einzelhandel, Supermärkte und Tankstellen.

„Die Testkäufe zeigten, dass die gesetzlichen Regelungen nur teilweise vom jeweiligen Verkaufspersonal beachtet werden“, berichtet die Stadtverwaltung. Zwölf Mal versuchte eine minderjährige Testperson, branntweinhaltigen Alkohol zu kaufen. In sechs Fällen verweigerte das Verkaufspersonal die Abgabe des Alkohols. Bei den anderen sechs Versuchen wurde der Testperson Alkohol verkauft, ohne dass nach dem Alter gefragt und der Personalausweis verlangt wurde.

Bei allen Testkäufen wurde die jugendliche Testperson vom Amt für öffentliche Ordnung begleitet und beaufsichtigt. Nach dem Kaufversuch oder Kauf gab sich die Testgruppe jeweils zu erkennen – das Verkaufspersonal wurde von der Begleitperson auf den Test angesprochen. Je nach Ergebnis gab es Lob oder auch Kritik. Verkaufsstellen, die sich nicht an das Jugendschutzgesetz gehalten haben, müssen jetzt mit einer Geldbuße rechnen.

Die Testkäufe zeigten, dass der Jugendschutz in den Verkaufsstellen zu wenig beachtet wird, schreibt die Stadtverwaltung. Jugendschutz sei ein ernst zu nehmendes Thema, deshalb werde man auch in Zukunft Testkäufe veranlassen.