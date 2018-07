Michael Schick hebt einen Schatz mit Namen Steiger

Seit bald 30 Jahren sammelt Michael Schick aus Laupheim alles zum Thema Steiger, jener Autoschmiede, die von 1918 bis 1925 in Burgrieden Kraftfahrzeuge baute, gerühmt als „schwäbische Bugattis“. Jetzt ist für ihn ein Traum wahr geworden: Er darf einen komplett erhaltenen Steiger sein Eigen nennen.

Vor zwei Wochen saß Schick, von Beruf Kriminaltechniker, in einer Dienstbesprechung, als sein Handy summte. „Als ich die Mail las, schnellte meine Herzfrequenz auf die maximale Drehzahl hoch“, erzählt er. Ein Sammler automobiler Kostbarkeiten aus Lorch schrieb ihm, dass er mit dem Gedanken spiele, sich von seinem Steiger zu trennen. Bevor er mögliche andere Interessenten anspreche, wolle er zunächst einmal in Laupheim Bescheid sagen.

Nur zwei Autos weltweit

„Das war eine riesige Geste von ihm“, sagt Schick, der seit Längerem Kontakte zu der Unternehmerfamilie pflegt. Und ob er Interesse hatte! Weltweit gibt es nach heutigem Kenntnisstand nur zwei erhalten gebliebene Steiger. Der eine, Baujahr 1921, gehört Alexander Hoebig aus Rüsselsheim, der damit 2015 beim Dorffest in Burgrieden vorfuhr. Der andere war bisher Teil der höchst exquisiten Privatsammlung in Lorch.

Über den Preis sei er sich mit dem Verkäufer schnell einig geworden, sagt Michael Schick. „Mein maximales Limit war sein minimales Limit, letztendlich sind wir beide zufrieden.“ Der Betrag ist Verschlusssache. Es sei dem Vorbesitzer wichtig gewesen, dass ein echter Liebhaber und Experte das Fahrzeug bekommt, glaubt Schick. Das habe sicherlich geholfen. Der 50-Jährige ist Autor einer preisgekrönten Steiger-Chronik und anderer Publikationen. Seit seiner Jugend beschäftigt er sich mit der Geschichte des Burgrieder Autoherstellers, der in seiner kurzen Blütezeit bis zu 500 Mitarbeiter beschäftigte, infolge von Wirtschaftskrisen und Inflation aber schon 1926 aufgeben musste.

Am Montag hat Schick den Oldtimer in Lorch auf einen Anhänger verladen und nach Laupheim gebracht. Da steht er nun auf dem Hof und zieht die Blicke von Verwandten, Nachbarn und Freunden auf sich: ein „Steiger 11/55 PS“ Tourenwagen von 1925 mit 2,7-Liter-Vierzylinder-Motor, Vierganggetriebe und Trommelbremsen, rund 100 Kilometer pro Stunde schnell. Das lila lackierte Fahrzeug ist eines der letzten, die in Burgrieden gebaut wurden.

Der 11/55 ist ein Sechssitzer; zwei Sitze klappen aus den Lehnen der Vordersitze aus. Genug Platz also für die Familie wie auch für Chefs mit Chauffeur. Das Sommerverdeck lässt sich gegen ein Hardtop tauschen.

Leisten konnten sich ein solches Auto vor fast 100 Jahren nur Gutbetuchte. Laut der Preisliste von 1925 kostete dieser Steiger 15 750 Reichsmark, mehr als das Zehnfache dessen, was ein Arbeiter im Jahr verdiente.

Wer den Wagen als Erster besaß, ist nicht bekannt. In den 60er-Jahren gehörte er einem Arzt im Schwarzwald. Als dieser im Krankenhaus verstarb, stand der Steiger längere Zeit auf dem Parkplatz davor. Er sollte verschrottet werden, sträubte sich indes: Beim Abschleppversuch blockierte die Hinterachse. Schließlich kaufte ihn ein Sammler aus Leonberg, später die Unternehmerfamilie in Lorch.

„Der gehört auf die Straße“

Der Wagen wurde nie restauriert, nur repariert. Michael Schick möchte den jetzigen Zustand konservieren und so, dem Denkmalschutzgedanken folgend, „die Seele des Fahrzeugs erhalten“. Und er will seinen Steiger mit einem roten Nummernschild fahren – „der gehört auf die Straße und soll gelegentlich wieder in Laupheim und Burgrieden zu sehen sein“.

Zuerst aber steht ein „großer Kundendienst“ an. Schick und sein Kumpel Roland Müller, Sammler und technisch beschlagen auch er, wollen den Steiger durchchecken. Es gebe ein kleines Motorproblem, „aber das kriegen wir in den Griff“, sagt Schick. Er vermag sein Glück noch immer kaum zu fassen. Dutzende Original-Steiger-Bauteile konnte er über die Jahre erwerben, sogar einen kompletten Motor von 1920, ein Zufallsfund. Jetzt hat er den Haupttreffer gelandet.