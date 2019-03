Michael Mrachacz folgt Siegfried Drost als Geschäftsführer Vertrieb

Das Laupheimer Familienunternehmen Uhlmann Pac-Systeme verabschiedet seinen langjährigen Geschäftsführer Vertrieb, Siegfried Drost, zum 31. März in den Ruhestand. Die Nachfolge tritt am 1. April Michael Mrachacz an, bisher Leiter Customer Support & Services.

Siegfried Drost war seit 1994 für Uhlmann tätig – zunächst als Leiter Verkauf Inland, ab 1997 als Geschäftsführer Vertrieb. In dieser Zeit konnte das Unternehmen, das Komplettlösungen für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons anbietet, seinen Auftragseingang steigern von 45 Millionen Euro (1994) auf etwa 440 Millionen in der Uhlmann-Gruppe im zu Ende gehenden Geschäftsjahr 2018/2019 (Stichtag: 31. März).

Diese Entwicklung hat Drost maßgeblich mitgestaltet. Unter anderem baute der Diplom-Wirtschaftsingenieur das internationale Geschäft von Uhlmann mit der Gründung zahlreicher Vertriebs- und Service-Tochtergesellschaften stark aus. Persönlich entwickelte er sich zu einem hoch angesehenen Experten in der Pharma-Verpackungsindustrie und war einer der Haupttreiber zur Gründung der strategischen Allianz „Excellence United“ mit den Unternehmen Bausch + Ströbel, Fette Compacting, Glatt und Harro Höfliger.

„Wir danken Siegfried Drost für seinen großen Einsatz und seinen Weitblick, der das erfolgreiche Wachstum von Uhlmann in dieser Form ermöglicht hat“, wird der Aufsichtsratsvorsitzende Tobias Uhlmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Drosts Nachfolger als Geschäftsführer Vertrieb, Michael Mrachacz (50), verantwortete seit 2014 das Geschäftsfeld Customer Support & Services bei Uhlmann und ist in dieser Funktion seit fünf Jahren Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war er unter anderem in Führungspositionen bei Bütfering Schleiftechnik und bei der Homag-Gruppe, einem Anbieter von integrierten Lösungen für die Produktion in der holzbearbeitenden Industrie, tätig. Tobias Uhlmann betont: „Mit Michael Mrachacz können wir diese wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzen und so einen nahtlosen Übergang gewährleisten.“