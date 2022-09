Michael Martin zeigt „Gesichter der Erde“ im Kulturhaus

„Terra – Gesichter der Erde“ heißt das neue Projekt von Michael Martin. Was hinter diesem Titel des Münchner Fotografen und Geographen steckt, können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr im Kulturhaus Schloss Großlaupheim bei einer Multivisionsschau erleben.

Vielfalt der Landschaften und Lebensformen

Michael Martin unternahm seit dem Jahr 2017 zahlreiche Reisen und Expeditionen in weltweit ausgewählte Gebiete, welche die Vielfalt der Landschaften und Lebensformen auf der Erde zeigen. Abermals standen Wüsten und Eisregionen auf dem Reiseplan, aber es ging auch in Regenwälder, auf Vulkane, durch Steppen und Savannen sowie in den Südpazifik und das Nordpolarmeer.

Ein einzigartiger Ort, den der Mensch bedroht

Martin möchte mit seinen Bildern und Texten zeigen, wie faszinierend, vielfältig und verletzlich unsere Erde ist. Er macht durch seine Arbeit deutlich, was für ein einzigartiger Ort die Erde im Universum ist und dass sie in der Blüte ihrer schon 4,5 Milliarden Jahre andauernden Geschichte steht. Michael Martins Blick richtet sich aber auch auf den Menschen, der seit seinem Auftauchen in der Erdgeschichte den Planeten Erde gestaltet und zunehmend zerstört.