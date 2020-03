Michael Gering und Josef Sauter rücken in den Vorstand

Die Laupheimer City-Musikanten haben bei ihrer Mitgliederversammlung zwei Vorstandsämter neu besetzt. Nachdem Ulrich Schmid und Bernd Zoller nicht mehr antraten, mussten für die turnusgemäßen Wahlen des stellvertretenden Vorsitzenden und des Schriftführers für die nächsten vier Jahre neue Kandidaten gefunden werden. Für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden stellte sich Michael Gering zur Verfügung und als Schriftführer kandidierte Regina Poschik. Da Michael Gering bisher Beisitzer war, musste auch dieses Amt neu besetzt werden und hierzu stellte sich Josef Sauter zur Verfügung. Alle drei Kandidaten wurden jeweils einstimmig gewählt.

Vorsitzender Michael Süka berichtete zuvor über das abgelaufene, erfolgreiche Vereinsjahr 2019 und erinnerte an die größeren Auftritte. Das zweite Halbjahr 2019 war dann geprägt durch den traditionellen Auftritt beim Brunnenfest und der intensiven Probenarbeit, in Vorbereitung auf die Evangelien-Meditation.

Süka informierte außerdem über die Zusammenarbeit mit der neuen Dirigentin Masako Turan, die jetzt ein Jahr die musikalischen Geschicke der LCM leitet. Er sehe eine Verbesserung des Klangbilds und man sei auf einem guten, ausbaufähigen Weg. Seit nunmehr drei Jahren befinden sich die LCM im Gemeindesaal Bihlafingen. Hier berichtete er von einer überaus positiven Resonanz.

Schriftführer Bernd Zoller ließ anschließend die einzelnen Auftritte und Veranstaltungen des musikalisch sehr aktiven Jahres 2019 Revue passieren: Neben zwei Geburtstagsständchen wirkten die City-Musikanten bei zehn öffentlichen Auftritten mit wie zum Beispiel bei der Einweihung des neuen Arzt- und Geschäftshauses in Burgrieden, beim Familientag anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Firma Röchling, beim Gartenfest des MV Rot, den Auftritten am Heimatfest, beim Straßenfest Welsche Höfe, beim 70-jährigen Bestehen des Jugendspielmannszugs der Feuerwehr Laupheim, beim Brunnenfest, beim traditionellen Spielen an Heiligabend nach der Christmette und bei der Evangelien-Meditation in der Kirche St. Peter und Paul.

Zur Vorbereitung der Auftritte wurden 21 Proben abgehalten. Im geselligen Bereich fand 2019 ein Jahresauftaktsfest statt. Außerdem rundeten mehrere Sitzungen und die Mitgliederversammlung das Jahresprogramm 2019 ab. Die Anwesenheitsquote bei Proben und Auftritten lag bei etwa 80 Prozent. Eine vollzählige Anwesenheit bei allen Proben und Auftritten konnte Wolfgang Maier vorweisen. Besonderen Eifer legten außerdem Sabine Ganz, Michael Süka und Masako Turan (je einmal gefehlt), sowie Michael Gering, Franz Kincler, Dagmar Mast und Markus Mast (je zweimal gefehlt) an den Tag. Derzeit sind 20 Musikerinnen und Musiker aktiv. Ein besonderer Dank galt auch den immer gern einspringenden Aushilfen.

Die musikalische Leiterin Masako Turan bedankte sich zunächst bei allen Musikerinnen und Musikern für die gute Zusammenarbeit. Die Auftritte zusammen mit den LCM haben ihr sehr viel Spaß gemacht. Außerdem wünscht sie sich eine gute Probenvorbereitung. Kassierer Markus Mast musste für das abgelaufene Jahr ein leichtes Minus vermelden.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ zeigte sich Vorsitzender Süka besorgt darüber, dass die Mitgliederzahlen (derzeit 47 passive Mitglieder) der LCM rückläufig sind. Danach gab er noch einen Ausblick über einige der nächsten Aktivitäten und Auftritte wie das Spielen beim Maibaumstellen in Bihlafingen (30. April), beim Maifest Achstetten (1. Mai), beim Höhenanlagenfest (11. Juni), am Heimatfestsonntag (28. Juni), beim Straßenfest Wellsche Höfe (11. Juli) und beim Sommerabend in Bad Buchau (21. August).

Anschließend bedankte sich Michael Gering im Namen aller Musiker für den unermüdlichen Einsatz und das Engagement des Vorsitzenden Michael Süka und überreicht ihm ein Geschenk.