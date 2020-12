Metaller erhalten Abschlusszeugnisse

An der Kilian-von-Steiner-Schule haben junge Industrie- und Zerspanungsmechaniker ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Das gibt die Berufsschule in einer Pressemitteilung bekannt.

Klasse M4ZS – Zerspanungsmechaniker: Henrik Althaus-Zobel, Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier GmbH; Nico Biegota, M+S Kunststoffbearbeitung und Systemtechnik GmbH; Alexander Decker, Röchling Industrial Laupheim GmbH; Nico Gabel, Röchling Industrial Laupheim GmbH; Lucas Glocker, Braun Feinwerktechnik GmbH; Patrick Maiorano, Erwin Halder KG; Alexander Negoda, MSR Technologies GmbH; Semih Paydas, Braun Feinwerktechnik GmbH; Rafail Sarigiannidis, MSR Technologies GmbH; Fabian Schaich, Erwin Halder KG; Christian Stirner, Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier GmbH; Tim Thierer, Erwin Halder KG.

Klasse M4IM – Industriemechaniker: Pascal Andre Braun, Habrama GmbH; Johanna Burberg, Licon mt GmbH & Co. KG; David Egle, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG; Tatjana Geier, Eiberle Maschinenbau GmbH; Simon Harscher, Licon mt GmbH & Co. KG; Maik Kuhn, Weishaupt GmbH; Maurice Lerch, Licon mt GmbH & Co. KG; Noah McQuilton, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG; Ben Miller, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG; Nils Noherr, Licon mt GmbH & Co. KG; Marcel Rauß, Weishaupt GmbH; Hendrik Thanner, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG; Valentino Vasiljevic, Halder Schneidtechnik GmbH; Tobias Waizenegger, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG; Jonah Werz, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG.

Belobigungen erhielten Fabian Schaich, Erwin Halder KG; David Egle, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG; Tatjana Geier, Eiberle Maschinenbau GmbH; Noah McQuilton, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG.