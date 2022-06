Die Katholische Kirchengemeinde Laupheim weist darauf hin, dass an Fronleichnam, Donnerstag, 16.Juni, die Messfeier um 8 Uhr in der Marienkirche entfällt. Stattdessen wird in der Marienkirche am Mittwoch eine Vorabendmesse um 18.30 Uhr gefeiert.