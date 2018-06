„Menschlichkeit, Liebe, Freude – alles da“

Wie ist das heutzutage so mit Weihnachten? Kommt die frohe Botschaft der Menschwerdung Gottes noch bei den Menschen an? Mit diesem Forschungsauftrag sind zwei Himmelsboten direkt auf der Bühne der Aula des Carl-Laemmle-Gymnasiums gelandet und haben mit ihren pfiffigen Kommentaren durch das Weihnachtskonzert der CLG-Ensembles geführt.

Den Auftakt gestaltete das Instrumentalensemble „Musikaos“ mit der festlich-gewichtigen „Sarabande“ von Georg Friedrich Händel, zeigte mit „Jingle Bells Bossa Nova“ aber auch seine fröhliche Seite. Das brachte die Engel (Anna Mangold, Hanna Wilhelm) auf die Idee, die Kinder zu fragen, ob sie Weihnachten spüren könnten. Mit dem Unterstufenchor, geleitet von Marius Schöttler, stand ja mittlerweile eine ganze Menge davon auf der Bühne. Sie waren allerdings zu sehr damit beschäftigt, den gefühlvollen, von Streichern unterstützen „Irischen Weihnachtssegen“ oder eine archaisch-fetzige Version von „Adeste, fideles“ erklingen zu lassen – „nicht anders als unser Engelschor“, kommentierten die Forscher-Engel zu Recht.

Ganz und gar unweihnachtlich dürfte in Engelsohren die Bigband „Squibcakes“ geklungen haben. Mit „Tequila“ betraten sie nacheinander die Bühne und heizten der ohnehin schon stickigen Aula richtig ein – mit Winter-Swingklassikern wie „Let it snow“ und „Frosty, the Snowman“, bei dem die Saxophone ein lässiges Solo spielten. Da bekam Engel Anna gleich Lust, selbst mitzusingen. „What a wonderful world“ sang sie mit traumwandlerischer Sicherheit vor der sanften Swing-Kulisse der Bigband.

Nach der Pause, die die Engel zur Feldforschung unter den allzu beschäftigten Erwachsenen nutzten, war die Bläserklasse 6 an der Reihe. Unter der Leitung von Georg Schmälzle wagten sie sich an anspruchsvolle Stücke wie die „Farandole“ von George Bizet und begleiteten das Publikum bei „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ – denn „Weihnachtsfreude erlebt man am besten beim Selbstsingen“, so die Engel.

Schon nicht mehr als Kinder gälten laut Engel Hanna die jugendlichen Sängerinnen und Sänger des Mittel- und Oberstufenchors, den Andrea Schöttler leitete. Sie kombinierten den allgegenwärtigen George-Michael-Hit „Last Christimas“ mit den Gospels „Can you hear the Angels?“ und „All Night, All Day“ und überraschten mit klaren Solostimmen und einer starken Männer-Truppe.

Für das klassisch anmutende Schlusslied „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn“ von Klaus Heizmann standen alle Sängerinnen und Sänger, verstärkt durch den Lehrerchor und Instrumentalisten, auf der Bühne. Auch ohne Befragung hatten die Engel genug Material gesammelt: „Menschlichkeit, greifbare Liebe, Freude – alles da.“ Das Publikum dankte mit prasselndem Applaus.