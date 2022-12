Melodien, die ins Ohr gehen

„Es tut gut, nach zwei Jahren Pause wieder ein Konzert zu geben“, sagte Vorsitzender Christoph Engel bei der Begrüßung. Erstmals seit 2019 hat der Musikverein Obersulmetingen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in der Untersulmetinger Mehrzweckhalle wieder ein Weihnachtskonzert gespielt. Unter dem Titel „Eine Melodie“ brachte das Blasorchester Stücke zu Gehör, die ins Ohr gehen sollten. „Wir haben auf den Wiedererkennungswert gesetzt“, sagte der Vorsitzende und warnte vor „erhöhtem Ohrwurmfaktor“. Die erzwungene Corona-Pause habe die Kapelle gut überstanden; keine Musikerin und kein Musiker sei abgesprungen.

Dass auch die Qualität unter der Pandemie nicht gelitten hat, das haben die Instrumentalisten im Konzert bewiesen. Schon das Anfangsstück „Köpenick“ mit immer breiter werdendem musikalischem Spektrum hat eindrucksvoll gezeigt dass das Orchester nichts verlernt hat. Es folgte die gefühlvolle irische Ballade „Carrickfergus Posy“, ein melancholisches Volkslied, das die Geschichte eines alten und kranken Mannes erzählt, der es nicht mehr schafft, zum Sterben in seine Heimatstadt zurückzukehren.

Geheimnisvoll ging es beim „Magnetberg“ von Mario Bürki weiter. Dabei hat sich der Komponist nicht an „eine Melodie“ gehalten, das Werk strotzt nur so von Motiven. In ferne orientalische Welten entführte dann „Arabesque“ – ein mitreißender Trommelrhythmus und eine einprägende orientalische Melodie prägen das Stück. Noch weiter weg, nach Neuseeland, führte „Hine e Hine“. Eine Instrumentalversion des Wiegenlieds der Ureinwohner brachte es gar zum Status einer heimlichen Nationalhymne, weil es 15 Jahre lang das Programm des neuseeländischen Fernsehens beendet hat.

„Baba Yetu – Vater unser“ erinnert an das Musical „Konig der Löwen“, auf alle Fälle an Afrika. Es wurde ursprünglich für ein Computerspiel komponiert, hat sich dann jedoch sehr schnell verbreitet. Manche Melodie ist, wie eingangs angekündigt, beim Publikum ins Ohr gegangen. Den größten „Ohrwurm-Faktor“ des gesamten Konzertabends dürfte jedoch das Schlussstück verbreitet haben: „Coldplay in Symphony“ vereinte einige der sehr bekannte Stücke der britischen Band, die seit Beginn der 2000er Jahre weltweit sehr erfolgreich ist und großes soziales Engagement an den Tag legt. „Ach, das ist auch von Coldplay“, dürfte sich der eine oder die andere Konzertbesucher beim Stück gedacht haben.

Heiter, melancholisch und dann fröhlich – so kam die erste Zugabe „Winter Wonderland“ daher, die bekanntlich nicht die aktuelle Wettersituation beschrieben hat. Das Publikum hatte vehement ein Extra-Stück gefordert und bekam mit „The Prayer“ auch noch ein zweites. Lange anhaltender Applaus belohnte die Darbietungen. Ob es an der langen Corona-Durstrecke oder der hohen Qualität der Darbietungen lag? Es dürfte beides gewesen sein.