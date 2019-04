Melodien, die Herzen öffnen

Am wolkenverhangenen Himmel über dem Kulturhaus war kein einziger Stern zu sehen. Dafür funkelten in der guten Stube Laupheims am Donnerstag einige Sterne um die Wette: die Südtiroler Heimatsterne, die gut 600 Besuchern musikalisch den Weg wiesen.

Bei der Volksmusik-Veranstaltung „Südtiroler Heimatsterne“ traten die „Vaiolets“, Alexander Rier, die Geschwister Niederbacher und Oswald Sattler, Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen, auf.

Als Botschafter ihrer Heimat versprühten sie eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol. Liebe, Sehnsucht, Hoffnung, Träume, die Schönheit der Berge und Heimat waren die zentralen Bestandteile ihrer Volksmusiklieder. Heimat sei kein Ort, sondern ein Gefühl. Heimat werde im Herzen getragen, erklärten die Künstler. Den besten Beweis hierfür lieferten sie selbst bei dem knapp zweistündigen Konzert. Dass sich das überwiegend reifere Publikum und die Südtiroler Künstler auf der gleichen Wellenlänge bewegten, wurde schon beim ersten Titel des Abends deutlich.

Die Brüder Patrick und Andreas Ebner (die Vaiolets) sangen von „Liebe, die wie Feuer brennt“. Und ohne große Aufforderung begleiteten die Zuhörer das Duo schon nach wenigen Sekunden mit rhythmischem Klatschen. Die „Vaiolets“ sorgten auch gleich zu Beginn für den emotionalsten Moment des Abends. Sichtbar unter großen Anstrengungen, kam ihr Vater Klaus Ebner an Krücken auf die Bühne. Im Sitzen sang er den Titel „Gib nie die Hoffnung auf“. Mit diesem Lied wollte er all jenen Mut zusprechen, die ein schweres Schicksal erlitten haben. Wie er, der vor Jahren bei der Obsternte von der Leiter fiel und schwere Verletzungen davongetragen hat.

Jetzt ist er wieder auf der Bühne, „gebt eure Träume nie auf“, ermunterte der Vaioltes-Bandgründer die Zuhörer. Und Sänger Alexander Rier, Sohn des Kastelruther-Spatzen-Frontmanns und Leadsängers Norbert Rier, ging in Laupheim mit seiner Lied-Botschaft sogar noch weiter: „Die Verwirklichung von Träumen nicht nach hinten schieben, manche Chancen kriegst du nicht ein zweites Mal im Leben.“

Nicht fehlen durfte ein Medley mit den größten Hits der Kastelruther Spatzen. Zum Abschluss überreichte Alexander Rier „eine weiße Rose“. Vom Mitsingen ließ sich dabei niemand abhalten.

Im dritten Auftrittsblock erfreuten die Geschwister Niederbacher aus dem Pustertal das Laupheimer Publikum. Das Quartett mit den drei Schwestern Christina, Angelika sowie Andrea und Bruder Manfred punktete nicht nur bei den Sympathiewerten, sondern auch mit den Liedern. „Wir wollen euch zu einem Urlaub in Südtirol entführen“, gaben die Niederbachers die Devise aus, und die musikalische Reise begann.

Es wunderte nicht, dass der nächste Künstler ebenfalls kein Unbekannter war. Oswald Sattler, Mitbegründer der Kastelruther Spatzen, ist seit 1996 solo auf der Bühne. Mit seiner einzigartigen, angenehmen Stimme zog er die Zuhörer in den Bann. Der Sänger von der Seiser Alm ist einer der ganz Großen der Volksmusik, er verpackte Geschichten in Melodien, die die Herzen öffneten.