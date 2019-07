Meisterliche Senioren und Junioren

Doppelerfolg für den TC Laupheim 1904 am Ende der diesjährigen Tennissaison: Sowohl die Juniorinnen als die Herren 65 haben diese Saison die Meisterschaft in ihren Spielklassen gewonnen. Den Juniorinnen gelang somit der Aufstieg in die Bezirksklasse 1. Sie beendeten die Spielzeit im ersten Halbjahr mit einer tadellosen Bilanz von 6:0 gegen den TC Stafflangen. Die Mannschaft gewann alle sechs Begegnungen in dieser Saison und erreichte damit die selbst gesteckten Ziele.

Der gute Zusammenhalt, die erstklassige Motivation sowie die Freude am sportlichen Wettkampf zeichnet diese Mannschaft aus. Bereits in dieser Saison hat der Verein die jungen Nachwuchsspielerinnen erfolgreich ins Team integriert. Das scheint vielversprechend für die kommenden Jahre zu sein.

Carolin Rothenbacher, Marie Biber, Johanna Böhringer und Sofie Armbruster bilden die Stammmannschaft. Als Nachwuchsspielerinnen unterstützten Natalie Rothenbacher, Maren Böhringer und Alessia Trotta. Die Herren-Mannschaft 65 des TC Laupheim 1904 ist indessen in dieser Saison als Vierer-Team neu gestartet und hat sich siegreich durch die komplette Saison gespielt. Mit dem Erfolg gegen die Spielgemeinschaft TA SSV Ulm 1846 und TK Ulm 2 erkämpften sich Albrecht Blumenthal, Emil Schumacher, Walter Schellhorn und Jochen Steinhagen vor Kurzem somit als zweite Mannschaft ihres Vereins einen Meistertitel. Die Mannschaft steigt in der kommenden Saison in die Staffelliga auf.