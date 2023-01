Wie das Jahr 2022 einen Soldaten aus der Region geprägt hat

Zwar ist die Pandemie 2022 abgeflacht, die nächste Krise stand jedoch schon auf der Schwelle, die vieles, beruflich wie privat, durcheinanderwirbelte: der Krieg in der Ukraine.

In einer kleinen Serie erzählen Menschen aus Laupheim und Umgebung, wie es ihnen 2022 ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr starteten, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie zum Jahreswechsel bewegen.

Heute: Hauptfeldwebel Florian H., Techniker auf dem Hubschrauber CH-53 bei der Bundeswehr, 38 Jahre.

Entspannter Start mit einer Kur

Das Jahr startete für mich sehr entspannt, denn ich verbrachte die ersten drei Januarwochen in Bad Reichenhall bei einer präventiven Kur. Diese wurde mir nach meinem letzten Einsatz (Kabul, Afghanistan) empfohlen. Dort konnte ich unter anderem in der Therme entspannen und meinen Akku bei Wanderungen in der schönen Landschaft wieder aufladen.

Im Februar dann die Schocknachricht. Russische Truppen marschieren in die Ukraine ein! Fassungs- und verständnislos blieb mir nichts anderes übrig, als das Ganze in den Nachrichten zu beobachten.

Leider ist der Krieg in der Welt und nun auch „um die Ecke“, die harte Realität unser ständiger Begleiter geworden. Egal ob in den Nachrichten, an der Zapfsäule oder beim Einkauf. Jeder Einzelne erlebt die Konsequenzen des Ukraine-Krieges anders, egal ob Zivilist oder Bürger in Uniform. Für uns Soldaten birgt er jedoch eine weitere Tatsache.

Im Falle eines Angriffs gegen die Nato müssen wir unser Land und unsere Bündnispartner verteidigen. Der Gedanke, einem tatsächlichen Feind gegenüberstehen zu müssen, war für viele bislang unvorstellbar. Für die Menschen in der Ukraine ist das leider inzwischen bittere Realität.

Im April geht’s ab nach Mali

Ende April startete dann mein geplanter Auslandseinsatz in Afrika. Zuerst verlegte ich nach Niamey (Niger), wo ich dabei helfen konnte, die Hubschrauber nach dem Transport mit großen Transportflugzeugen wieder flugfähig zu machen. Diese wurden wöchentlich einzeln von einem zivilen Dienstleister von Leipzig nach Niamey gebracht.

Dort wurden sie wieder von uns zusammengebaut und für den Einsatz in Gao (Mali) vorbereitet. Die Arbeit unter den klimatischen Bedingungen Afrikas war sehr fordernd und hat dennoch sehr viel Spaß gemacht, aber bei 45 Grad blieb kein T-Shirt trocken.

Ein mulmiges Gefühl beim Flug nach Gao

Nach Beendigung der Arbeiten an den Hubschraubern begann meine eigentliche Arbeit. Ich bin „Feuerwerker“ und zuständig für die gesamte Munition. Die CH-53 sollte in Gao die kleineren Hubschrauber NH-90 des Heeres ablösen.

Für den Überflug von Niamey nach Gao rüstete ich für den Selbstschutz die Hubschrauber mit Flares (Scheinziele zur Abwehr von Raketen) aus, um dann mit den ersten drei Hubschraubern nach Gao zu fliegen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich bei dem Flug kein mulmiges Gefühl im Bauch hatte. Schließlich gilt der MINUSMA-Einsatz als derzeit gefährlichster Einsatz der Vereinten Nationen.

Auf dem Flug in den Einsatz, sah ich das Land von oben und mir wurde bewusst, wie arm dieses Land ist. Kaum feste Straßen, Dörfer aus Lehmhütten und nicht mal Wasserstellen. Da realisiert man erst, wie gut es uns in Deutschland geht. Die meisten Menschen in Mali haben kein fließendes Wasser und keine festen Nahrungsquellen.

Jeden Tag leben Sie in der Angst, dass der Terrorismus jederzeit über ihr kleines Dorf fegen könnte. Die Kinder haben keine Schulbildung und keine Aussicht auf eine für uns normale Zukunft. Wenn ich nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass sich die Menschen wieder sicherer fühlen können, habe ich etwas Gutes getan. In solchen Momenten bin ich stolz, Soldat zu sein.

Hitze, Sandstürme und heftige Gewitter fordern die Soldaten

Kurz vor dem Camp Castor in Gao trafen wir auf drei NH-90 Hubschrauber. Gemeinsam flogen wir in Formation in Richtung Flughafen, wo wir feierlich von unseren Kameraden in Empfang genommen wurden. Die erste Landung der CH-53 auf malischem Boden und ich war dabei - das war ein tolles Gefühl.

In den darauffolgenden vier Monaten verrichtete ich meinen Dienst im Camp Castor. Das heiße Klima, die Sandstürme und die extremen Gewitter haben diesen Einsatz zu einem der forderndsten gemacht, die ich bisher mitgemacht habe. Hinzu kam der Abzug des französischen Militärs, der die Sicherheitslage nicht besser machte. Das und die den Medien zu entnehmenden Rahmenbedingungen machten den Einsatz nicht leicht.

Positive Überraschung

Trotzdem veränderte er mein Leben sehr positiv. Ich lernte in dieser fordernden Zeit meine jetzige Freundin und Seelenverwandte kennen und ich bin glücklich mit ihr zusammen.

Für das folgende Jahr wünsche ich mir, dass wir alle in diesen harten Zeiten viel mehr Verständnis und Rücksicht für unsere Mitmenschen aufbringen. Ich würde gerne wieder im Alltag in lachende und glückliche Gesichter blicken können.