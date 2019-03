Mehrere Straßen im Stadtgebiet werden gesperrt

Gleich auf mehrere Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer in Laupheim in den nächsten Tagen und Wochen einstellen. Am Mittwoch gab die Stadtverwaltung Einzelheiten dazu bekannt:

Mittelstraße an der Einmündug Gartenstraße gesperrt

Die Mittelstraße wird ab 8 Uhr am Donnerstag, 28. März, bis einschließlich Samstag, 30. März (bis gegen 15 Uhr) an der Einmündung Gartenstraße wegen Kabelverlegungsarbeiten durch die Firma Albelektric gesperrt. Die Durchfahrt über die Gartenstraße/Marktplatz ist laut Stadtverwaltung gewährleistet.

Sanierung der Ulmer Straße, Teil zwei

Ab Montag, 1. April, bis voraussichtlich Ende Juni wird in Laupheim die Ulmer Straße (L 265) in einem zweiten Bauabschnitt von der Kreuzung König-Wilhelm-Straße bis zur Ampelkreuzung Ulmer Straße/Kapellenstraße/Ehinger Straße saniert. Dabei wird zunächst die Wasserleitung im Bereich zwischen der Kreuzung König-Wilhelm-Straße bis in die Steinerstraße erneuert, ebenso ein Teilstück in der Sebastianstraße.

Im Zuge der Wasserleitungsarbeiten werden Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt.

Im Anschluss werden die Bordsteine zwischen den Einmündungen Sebastianstraße, Steinerstraße und Friedhofstraße teilweise erneuert oder instand gesetzt.

Anschließend wird der beschädigte Straßenbelag in der Ulmer Straße zwischen der Kreuzung König-Wilhelm-Straße und dem Verkehrsknoten Ulmer Straße/Kapellenstraße/Ehinger Straße abgetragen. Eine neue Fahrbahndecke wird aufgebracht.

Die Sanierungsarbeiten werden unter Vollsperrung der Ulmer Straße durchgeführt. Während der Arbeiten müsse im ganzen Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, kündigt die Stadtverwaltung vorsorglich an.

In der Weihertalstraße wird neue Wasserleitung verlegt

Die Weihertalstraße ist in dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Ludwig-Bölkow-Straße bis zum Kreisverkehr Walpertshofer Straße in der Zeit vom 3. bis 5. April gesperrt. Dort wird eine neue Wasserleitung verlegt. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert.