Mehr Favorit geht nicht

Gibt es einen besseren Zeitpunkt für dieses Spiel? Kaum. Der FV Olympia Laupheim kann beim Tabellenletzten und bisher punktlosen Aufsteiger TSV Trillfingen in der Fußball-Landesliga seinen Negativlauf beenden. Die Partie im Haigerlocher Stadtteil wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

„Klar sind wir Favorit, aber dennoch muss das Spiel erst gespielt werden“, erwartet Laupheims Trainer Hubertus Fundel dennoch einen respektvollen Umgang mit dem Gegner. Trillfingen ist über die Relegation als Tabellendritter der Bezirksliga Zollern aufgestiegen und hat in den entscheidenden Partien nacheinander den VfB Gutenzell, die TSG Ehingen und den SV Oberzell ausgeschaltet. Alles Vereine, die im Vorfeld höher eingeschätzt wurden. Zu verdanken hat der TSV diesen Höhenflug vor allem einem Spieler: Jonas Wiest, der jetzt wieder bei seinem Heimatverein FV Ravensburg in der Oberliga kickt. Seitdem hat Trillfingen kein Pflichtspiel mehr gewinnen können und steht nach zehn Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Platz der Landesligatabelle.

Aber auch bei Olympia ist alles andere angesagt als eitel Sonnnenschein. Zu viel Punkte wurden in den vergangenen Wochen liegen gelassen, unter anderem verloren die Laupheimer die drei letzten Heimspiele. Zuletzt hatte man mit 0:1 gegen Weiler das Nachsehen. „Wir wissen, woran es liegt, aber umsetzen müssen es die Spieler auf dem Platz“, erklärt Fundel. „Mir fehlen in der Trainingswoche ein paar Tage, um optimal trainieren zu können.“ Er habe viele Gespräche geführt, um den Spielern das nötige Selbstvertrauen mitzugeben.

Ein klarer Erfolg in Trillfingen hätte vermutlich einen noch größeren Effekt, weiß auch Hubertus Fundel. Zudem habe man am Überzahlspiel und am Abschluss gearbeitet. „Das waren in den letzten Wochen unsere Hauptprobleme.“ Deshalb sehnt sich auch der Trainer nach einem Erfolgserlebnis. Dazu müssen aber Treffer erzielt werden. Fundel muss vermutlich wieder umbauen, da einige Spieler, die er namentlich nicht benennen wollte, ausfallen werden. „Ich muss nochmals darüber schlafen und eine Bauchentscheidung treffen.“