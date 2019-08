Mehr Einwohner bringen neue Herausforderungen

Im Rahmen seiner Sommertour hatte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Christian Kühn am Donnerstag erstmals Laupheim besucht und sich im Gespräch mit der SZ über Wohnungsbau in Städten ausgelassen (die SZ berichtete). Er besuchte auch die Stadtverwaltung, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind begrüßte den Mandatsträger und Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Grünen-Fraktion in Begleitung von Dr. Anja Reinalter und Dr. Bela Mutschler zu einem informativen Sommergespräch.

Anlässlich des erstmaligen Besuches des Abgeordneten stellte die Vertreterin von OB Gerold Rechle in dessen Urlaub die Große Kreisstadt Laupheim umfassend vor. „Wir sind zugleich glücklich und stolz, 2016 zur Großen Kreisstadt ernannt worden zu sein – ebenso auch über den freudigen Anlass, im Jahr 2019 das 150-jährige Jubiläum zur Stadterhebung feiern zu dürfen“, betonte Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind.

Der beschwingte Anstieg der Einwohnerzahl auf mehr als 22 300 Einwohnern und die rund 13 000 Arbeitsplätze in der Stadt mit zahlreichen Berufseinpendlern ermöglichten zahlreiche, erfreuliche Auswirkungen, führten jedoch auch zu neuen Herausforderungen vor allem im Bereich der kommunalen Verkehrs-, Bau- und Wohnungspolitik, die es zu lösen gilt.

Mit der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 werde schon heute an den Voraussetzungen für morgen gearbeitet. „Wir machen den Flächennutzungsplan fit für die Zukunft“, bringt es Eva-Britta Wind auf den Punkt. Wesentliche Fragestellungen seien hierbei, wo sich die Stadt in der Wohn- und Gewerbebebauung hin entwickeln wolle.

„Der soziale Wohnungsbau wurde bundespolitisch lange Jahre vernachlässigt. Doch wenigstens hat man sich in den vergangenen Jahren diesem Thema wieder politisch angenähert – sowohl auf bundes- wie auch auf landes- oder kommunaler Ebene“, stellte der Bundestagsabgeordnete fest. Als Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt erachte es Christian Kühn für sinnvoll, dass die Kommunen offensiv an das Instrument der Kommunalen Wohnbaugesellschaft herangehen. „Wohnen kann grundsätzlich unter die öffentliche Daseinsberechtigung gefasst werden.“

Daran orientiere sich die Stadtverwaltung bereits, berichtete die Stadtvertreterin, weshalb noch in diesem Jahr mit dem neuen Gemeinderat ein Konzept für eine städtische Wohnbau- bzw. Mietwohnungsbauoffensive beraten werden solle. Ferner habe die Stadt bereits mit der Konzeptvergabe Fichtenweg beim sozialen Wohnungsbau einen vielversprechenden Weg eingeschlagen.