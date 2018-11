Mehr Durchschlagskraft ist gefordert

Im letzten Heimspiel des Jahres hat der FV Olympia Laupheim in der Fußball-Verbandsliga den VfL Nagold zu Gast, bevor es noch nach Neckarrems und zum Rückrundenauftakt nach Hollenbach geht. Die Partie gegen die Schwarzwälder wird am Samstag um 14.30 Uhr im Olympiastadion angepfiffen.

„Darüber bin ich sehr froh, dass wir dieses Jahr mit einem Spiel im eigenen Stadion beenden können, auch wenn die Platzverhältnisse alles andere als optimal sind“, sagt Laupheims Trainer Hubertus Fundel. Mit einem Sieg sähe die Lage für Olympia noch besser aus. Immerhin 21 Punkte hat der Aufsteiger schon eingefahren in dieser Saison – sechs mehr als der Gast aus Nagold. Auch deshalb – neben dem Heimvorteil – geht die Olympia leicht favorisiert in dieses Spiel. Allerdings muss Fundel neben dem verletzten Simon Dilger auch auf Kapitän Sascha Topolovac verzichtet, der im Urlaub weilt. Dafür kehren der für ein Spiel wegen einer Gelb-Roten Karte gesperrte Robin Biesinger und der vergangenen Woche wegen Krankheit fehlende Julian Haug zurück ins Team. Philipp Fischer wird wohl wieder auf der rechten Außenbahn beginnen, um die Defensive zu verstärken.

Dennoch will die Olympia auf eigenem Platz nach vorn spielen. Über die genaue taktische Formation mit einer Spitze oder doch zwei offensiven Mittelfeldspielern ist sich der Laupheimer Übungsleiter 24 Stunden vor Spielbeginn noch nicht ganz im Klaren. „Da muss ich noch einige Minuten drüber nachdenken.“ Auch wieder im Kader steht Lukas Mangold, der schon beim 1:1 in Löchgau zu einem Kurzeinsatz kam. Nach einer anderthalb Jahre andauernden Leidenszeit hat der Rechtsverteidiger seine Verletzung überwunden. „Das freut mich sehr, dass wir ihn wieder aufbauen und in der Rückrunde auf ihn bauen können“, sagt Fundel. Der Coach hat über den Gegner aus Nagold weniger Informationen sammeln können als sonst üblich. „Ich gehe aber davon aus, dass der Sieg gegen Essingen in der Vorwoche der Mannschaft Auftrieb gegeben hat und sie bei uns was mitnehmen will.“ Auf jeden Fall erhofft sich Fundel mehr Durchschlagskraft seines Teams als beim torlosen Unentschieden gegen Calcio Leinfelden vor zwei Wochen, als man noch Glück hatte, das Spiel nicht zu verlieren. Dennoch ist die Bilanz nach 13 Spielen für die Olympia mehr als zufriedenstellend. Sollte in den kommenden Monaten kein Einbruch kommen, dürfte man an der Laupheimer Hasenstraße auch in der kommenden Saison für die Verbandsliga planen.