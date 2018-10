Mehr als gute Noten

Am Carl-Laemmle-Gymnasium in Laupheim bekommen seit diesem Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler der Unterstufe den Qualipass. Dabei handelt es sich um eine Dokumentenmappe mit Bescheinigungen von Praktika, vom Engagement in der SMV, von Ferien- oder Babysitterjobs oder auch von der Arbeit als Jugendleiter oder Trainer.

Zusätzliche Qualifikationen wie Verantwortungsbereitschaft, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sind nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch im späteren Berufsleben wichtig. Viele Kinder und Jugendliche können ihre persönlichen Potenziale, unabhängig von ihren Schulnoten, häufig nicht benennen. Der Qualipass soll dabei helfen, persönliche Fähigkeiten zu dokumentieren. „Unsere Schüler und Schülerinnen haben bei Weitem mehr vorzuweisen als gute Noten“ sind sich Petra Braun, Schulleiterin des Carl-Laemmle-Gymnasiums in Laupheim, und Lehrer Georg Arnold einig.

Kreisjugendreferentin Margit Renner verteilt den Qualipass im Landkreis Biberach. 50 Qualipässe kann jede Schule pro Jahr umsonst bekommen. „Das ist etwas Besonderes in unserem Landkreis und ist nur durch die Förderung der Kreissparkasse Biberach möglich, die jedes Jahr die Finanzierung von 600 Qualipass-Dokumentenmappen übernimmt und damit das außerschulische und ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugendlichen fördert“, berichtet Renner. Wenn die Schüler älter werden, kann der Qualipass übergangslos in den Berufswahlordner des regionalen Bildungsbüros des Landkreises eingeordnet werden. So haben die Schülerinnen und Schüler des Carl-Laemmle-Gymnasiums am Ende ihrer Schullaufbahn ein vollständiges Portfolio, welches sie für Bewerbungen nutzen können.