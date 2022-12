Meditativ-musikalische Abendandacht der Laupheimer City-Musikanten

Die Laupheimer City-Musikanten laden für Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr zur meditativ-musikalischen Abendandacht in die Kirche St. Theodul nach Bihlafingen ein. Mit Musik und meditativen Gedanken, vorgetragen von Anette Kreffter, wollen die Organisatoren in dieser besinnlichen Stunde auf die Advents- und Vorweihnachtszeit einstimmen.

Die jährliche Meditation in der Weihnachtszeit, die bereits seit 1995 in St. Peter und Paul stattfindet (Termin in diesem Jahr ist der 8. Januar um 18 Uhr) ist fester Bestandteil im Kalender der LCM. Neu ist nun, dass diese Meditation zum ersten Mal auch in der Kirche in Bihlafingen stattfindet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.