Meditation trifft Musik

Für Sonntag haben die Laupheimer City-Musikanten zur traditionellen meditativ-musikalischen Abendandacht in der Kirche St. Petrus und Paulus eingeladen. Unterstützt wurden die Musikerinnen und Musiker dabei vom Chor Crescendo aus Oberholzheim sowie von Jürgen Poschik, der die Zuhörer mit Gedanken zum Matthäus-Evangelium zum Nachdenken anregte.

Die ruhigeren, geruhsamen Tage zwischen den Jahren bieten laut Poschik die ideale Gelegenheit, in sich zu gehen. Dabei warf er beispielsweise in Anlehnung an das Evangelium die Frage auf, wofür jeder einzelne sich aufopfern und leidenschaftlich kämpfen würde.

Die passende musikalische Unterstützung gab es dazu unter anderem in der Form eines „Hallelujah“ und eines „Ave Maria“, bei dem die Leiterin der City-Musikanten, Masako Turan, den Taktstock kurz beiseitelegte und ein Querflötensolo spielte. Beim weihnachtlichen Klassiker „Winter Wonderland“ wippte der eine oder andere Besucher im Takt mit – trotz der andächtigen Stille in der Kirche.

Medley aus Weihnachtsliedern

Der Chor Crescendo brachte unter anderem mit einem Weihnachtslieder-Medley nochmals festliche Stimmung in die Kirche und stimmte gemeinsam mit den City-Musikanten noch „Tochter Zion“ an. Der Applaus am Ende der Andacht war dafür umso lauter und die Botschaft an die Musiker klar: Eine Fortsetzung der Tradition im Jahr 2020 ist sehr erwünscht.