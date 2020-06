Maximal zwei Kunden gleichzeitig: Das sorgt für Warteschlangen vor der Kfz-Zulassungsstelle

Seit Dienstag ist die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts in Laupheim, die wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossen war, wieder geöffnet. Augenblicklich bildete sich eine Warteschlange; Kunden reagieren genervt, in sozialen Netzwerken setzt es Kritik an der Kreisbehörde. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in den nächsten Wochen entspannt“, sagt Bernd Schwarzendorfer, Sprecher des Landratsamts, im Gespräch mit Roland Ray.

SZ: Herr Schwarzendorfer, hat das Landratsamt den Bedarf beim Bürger unterschätzt? Ein gelinder Ansturm auf die Laupheimer Kfz-Zulassungsstelle war doch wohl zu erwarten.

Schwarzendorfer: Wir haben nach der langen Schließzeit durchaus mit einer erhöhten Nachfrage gerechnet – und im Vorfeld der Wiedereröffnung vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Aber es gibt coronabedingt Umstände, über die wir uns nicht einfach hinwegsetzen können. Die Abstands- und Hygieneregeln, die es zwingend zu beachten gilt, gebieten, dass sich maximal zwei Kunden gleichzeitig in der Laupheimer Zulassungsstelle aufhalten dürfen. Größer ist sie nun mal nicht. Diese Einschränkung dient dem Schutz aller, führt aber zwangsläufig zu längeren Wartezeiten. Wir haben uns trotzdem entschlossen, die Außenstellen der Biberacher Kfz-Zulassungsstelle in Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen wieder zu öffnen. Auch, um zu einer gewissen Normalität zurückzukehren.

SZ: Haben Sie Verständnis dafür, dass Menschen ungeduldig werden, wenn sie Schlange stehen müssen?

Schwarzendorfer: Das mag vorkommen, gibt aber niemandem das Recht, die Mitarbeiter der Zulassungsstelle zu beschimpfen und zu beleidigen.

SZ: Das passiert?

Schwarzendorfer: Allerdings. Über die Aggressivität, die manche an den Tag legen, kann man wirklich nur entsetzt sein. Denen fehlt es offensichtlich an der Kinderstube. Ich kann nur sagen: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen in dieser schwierigen Zeit einen hervorragenden Job.

SZ: Der aktuelle Ansturm auf die Kfz-Außenstellen hat sicher auch mit Nachholeffekten nach dem „Lockdown“ zu tun. Lässt sich das mit Zahlen belegen?

Schwarzendorfer: Im Jahr 2020 gab es im Landkreis Biberach bisher 6000 bis 8000 Zulassungsvorgänge weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wir vermuten, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die jetzt kommen, den Gang zur Zulassungsstelle wegen Corona aufgeschoben haben. Da gibt es Rückstände, die aufgearbeitet werden müssen.

SZ: Was kann ich denn als Autobesitzer, -käufer oder -verkäufer tun, um Wartezeiten zu vermeiden?

Schwarzendorfer: Die sicherste Variante momentan ist, mit der Hauptzulassungsstelle in Biberach einen Termin zu vereinbaren. Telefonnummer und E-Mail-Adresse stehen auf der Startseite des Landkreises, www.biberach.de. Das war übrigens die ganze Zeit über möglich. Die Hauptstelle war zu keiner Zeit geschlossen. Die einzige Einschränkung ist, dass man einen Termin benötigt.

SZ: Wie lange muss ich aktuell auf einen Termin in Biberach warten?

Schwarzendorfer: Für eine Neuzulassung derzeit etwa zehn bis 14 Tage. Wir sind bestrebt, dort zeitnah Verbesserungen zu schaffen durch zusätzliche Schalter – soweit die Räumlichkeiten und Abstandsregeln dies erlauben.

SZ: Kann man auch für die Außenstelle Laupheim einen Termin vereinbaren?

Schwarzendorfer: Wir haben das für alle Außenstellen erwogen, sind aber mit Blick auf die begrenzten Kapazitäten davon abgerückt. Mit der Wiedereröffnung wären dort sonst vermutlich sofort sämtliche Termine vergeben gewesen; wir denken, ohne eine solche Regelung ist es flexibler. Und wir gehen davon aus, dass sich die Situation in den nächsten Wochen entspannt.