Matthäus Miehle geht in den Ruhestand

Beschäftigte, Mitarbeiter, Kunden und Freunde der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Laupheim haben den Werkstattleiter Matthäus Miehle in den Ruhestand verabschiedet. Seinen Posten übernimmt der bisherige Arbeitsbereichsleiter Arnold Leven.

Mehr als 35 Jahre war Miehle für Menschen mit Behinderung tätig; er hat für den Heggbacher Werkstattverbund der St. Elisabeth-Stiftung die Werkstatt in Ehingen aufgebaut und von 1986 an die Werkstatt in Laupheim geleitet.

„Mein oberstes Ziel war es immer, für jeden Einzelnen die Voraussetzungen für Lebensqualität und Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen“, sagt Miehle. Menschen mit Behinderung dürften nicht nach dem wirtschaftlichen Wert ihrer Arbeit bewertet werden. „Arbeit ist in diesem Zusammenhang mehr als Leistung und Produktivität. Arbeit muss gelebte und gestaltete Humanität sein.“

Die WfbM Laupheim wuchs unter Miehles Leitung kontinuierlich – heute begleiten rund 50 pädagogisch geschulte Facharbeiter, Heilerziehungspfleger, Arbeitserzieher und Sozialarbeiter weit über 200 Menschen mit Behinderungen. Unter Miehles Führung wurden auch die Wurzeln für das berufliche Bildungszentrum des Heggbacher Werkstattverbunds gelegt. Der heute 62-Jährige engagierte sich darüber hinaus in vielen anderen Bereichen, wie der Arbeitssicherheit.

„Sie haben immer mit der Qualität der Arbeit von Menschen mit Behinderung geworben“, sagte der zu Miehles Verabschiedung gekommene Grünen-Landtagsabgeordnete Eugen Schlachter. „Und Sie waren auch ein Mann, der mit dieser Arbeit an den Markt gegangen ist.“

„Matthäus Miehle war immer bereit, Neues zu wagen“, würdigte Peter Reißig, Leiter des Heggbacher Werkstattverbunds, die Innovationskraft des Werkstattleiters. Dass dies bis zur Schafzucht in der WfbM Laupheim reichte, daran erinnerte schmunzelnd Adolf Ilg, Leiter des Heggbacher Wohnverbunds.

Der neue Werkstattleiter Arnold Leven betonte, Matthäus Miehle habe die Werkstatt auf ein hohes Niveau gestellt und stets die Kreativität der Mitarbeiter gefördert. Leven kann auf 25 Jahre Zugehörigkeit zum Heggbacher Werkstattverbund und den ehemaligen Heggbacher Einrichtungen zurückblicken.