Massenmord auf der Schwäbischen Alb

Spürbare Betroffenheit hat sich am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Schloss Großlaupheim breitgemacht. Vor großem Publikum referierte Franka Rößner über „Grafeneck – Geschichte und Erinnerung“. Danach wurde eine Wanderausstellung zum Thema eröffnet. Veranstalter war das Museum zur Geschichte von Christen und Juden, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken.

In seiner Ansprache rief Oberbürgermeister Gerold Rechle die Zahl derer in Erinnerung, die in Grafeneck ermordet wurden: 10 654 Menschen. Dieses furchtbare Kapitel der NS-Geschichte sei nach dem Krieg lange tabuisiert worden, stellte er fest. „Auch Laupheim und die Region waren betroffen, nicht zuletzt durch die Heggbacher Einrichtungen.“ Aufgabe sei heute, die Geschichte aufzuarbeiten, „der Opfer zu gedenken und die Erinnerung wachzuhalten“. Dem diene das Museum zur Geschichte von Christen und Juden. Ausdrücklich dankte Rechle dem Museumsteam für die „wichtige grundsätzliche Arbeit“, der Gesellschaft für Geschichte und Gedenken für die ehrenamtliche Unterstützung und den Leihgebern zur Ausstellung.

In ihrem Vortrag spannte Franka Rößner einen Bogen von den Anfängen in Grafeneck bis in die Gegenwart mit der Aufarbeitung der Vergangenheit. Die Referentin ist Historikerin und pädagogische Mitarbeiterin der Gedenkstätte Grafeneck. Zunächst machte sie deutlich, dass der Begriff „Euthanasie“ die unfassbaren Vorgänge nicht korrekt widergebe. Auch „Krankenmord“ sei nicht zutreffend. Vielen Menschen habe nichts gefehlt, erklärte sie. Frauen seien wegen ihres unehelichen Kindes hingerichtet worden. „Massenmord“ drücke den Sachverhalt richtig aus. Die Tötung sei an den bestehenden Gesetzen vorbei durchgeführt worden. Es habe Menschen jeglichen Alters, jeglicher Religionszugehörigkeit und jeglichen Bildungsgrades getroffen.

Auf Grafeneck, das einstige Jagdschloss der württembergischen Herzöge, sei die Wahl wegen der Topographie gefallen, erläuterte Rößner. Der Ort auf der Schwäbischen Alb sei leicht abzuschirmen und fernab von Beobachtung gewesen. Der Beginn von Grafeneck fällt zusammen mit der Zeit des Beginns des Zweiten Weltkriegs: Oktober 1939. Aufgrund des „Reichsleistungsgesetzes“ sei das damalige Samariterstift enteignet worden.

Grafeneck weist, wie Rößner in ihrem Vortrag ausführte, einige Besonderheiten auf: Es war die erste von sechs Tötungsanstalten, in denen insgesamt mehr als 70 000 Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen umgebracht wurden. Zum ersten Mal sei hier eine Gaskammer eingerichtet worden. Die Idee dazu hätten Kripobeamte geliefert. Die Tarnung der Gaskammer als Duschraum sei oft kopiert worden. In Grafeneck begann die systematisch-industrielle Vernichtung von Leben, die in der Ermordung der europäischen Juden ihre Fortsetzung fand.

Die Historikerin machte deutlich, dass niemand zur Tätigkeit in der Tötungsmaschinerie gezwungen worden sei. Viele Täter hätten hinterher ihre Hände in Unschuld gewaschen. Typische Entschuldigungen: Es sei so für die Getöteten besser gewesen; oder: Man habe von der Gesetzeswidrigkeit nichts gewusst.

Menschen aus 47 Einrichtungen wurden nach Grafeneck transportiert, überwiegend aus Baden und Württemberg. Das entspreche etwa 50 Prozent der in Heimen untergebrachten Behinderten. „Das ist natürlich aufgefallen“, sagte Franka Rößner. Dies führte zu Protesten und schließlich zur Einstellung des Massenmords. Von da an sei zu subtileren Methoden gegriffen worden, etwa zur Tötung durch Essensentzug.

Nur wenige Täter wurden zur Rechenschaft gezogen

Franka Rößner nannte verschiedene Gründe, weshalb die Aufarbeitung der Tötungsaktion nach der NS-Zeit nur sehr schleppend in Gang gekommen sei. So hätten viele Angehörige ganz einfach geschwiegen. Erst in den 1960er-Jahren habe man begonnen, in Grafeneck jährlich einen Gedenkgottesdienst abzuhalten. In einem Dokumentationszentrum sowie einer Wanderausstellung werde die Geschichte Grafenecks heute festgehalten. Die strafrechtliche Verfolgung der Täter sei völlig unbefriedigend verlaufen: „Fast niemand ist im Gefängnis gelandet.“

Eine höchst lebendige Fragerunde schloss sich dem Vortrag an.