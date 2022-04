Team des Martinusladens will Not ukrainischer Geflüchteter lindern

Geflüchtete aus der Ukraine, fast ausschließlich Frauen und Kinder, stehen am Dienstagnachmittag vor der Tür des Martinusladens in der Ulmer Straße 48. Seit rund zwei Wochen können sich die Schutzsuchenden im Tafelladen mit den nötigsten Dingen des täglichen Bedarfs versorgen. Und sie bekommen nach ihrer Ankunft dort ehrenamtliche Unterstützung, um sich in und um Laupheim besser zurechtzufinden.

Wegen der Pandemie dürfen nach wie vor nur wenige Menschen gleichzeitig den Laden betreten. Die Ukrainerin Olena steht vor der Tür und hält die für den Einkauf benötigten gelben Berechtigungskarten der Stadt in der Hand. Die blonde Frau mit Brille ruft einen Namen auf, daraufhin macht eine Wartende auf sich aufmerksam und folgt ihr mit einer Einkaufstasche durch die Tür.

Bearbeitung der Anträge kostet Zeit

Im Tafelladen werden die Geflüchteten freundlich begrüßt. Wer das erste Mal da ist, bekommt einen Gutschein für einen Drogeriemarkt und ein wenig Bargeld. Für drei Einkäufe der Geflüchteten übernimmt der Martinusladen die Kosten. Danach wird der Einkauf auf der Berechtigungskarte vermerkt und von der Stadt bezahlt, bis Sozialleistungen fließen, mit denen die Menschen ihren Alltag bestreiten können.

Denn, nach ihrer Ankunft müssen die Geflüchteten zahlreiche bürokratische Hürden überwinden. Deswegen bringen die Menschen nicht nur Einkaufstaschen mit in den Tafelladen, sondern auch viele Fragen an die ehrenamtlichen Helfer. Bis alle wichtigen Anträge durchgegangen sind, kann es mehrere Wochen dauern. Solange fehlt es vor allem an Bargeld für nötigste Besorgungen.

Initiative ermöglicht schnelle Hilfe

Dazu gehört meist eine Prepaidkarte für das Smartphone, damit die Kriegsflüchtlinge Kontakt zu den in der Heimat gebliebenen Liebsten halten können. So die Frauen zu ihren Männern, die im Land geblieben sind, um dieses gegen die russischen Angriffe zu verteidigen, aber auch zu Eltern und Verwandten, erklärt Kirsten Gräfin Leutrum von Ertingen.

„Wir haben mit der Stadt und der Bürgerstiftung eine Lösung gesucht, wie den Geflüchteten schnell geholfen werden kann, bis sie hier registriert sind“, sagt die Gräfin. Bei ihr im Schlossgut sind die beiden Frauen Olena und Hanna mit ihren Kindern untergebracht (die Schwäbische Zeitung berichtete).

Weitere Öffnungszeit für Geflüchtete

Olena hat in der Ukraine an der Universität und als Lehrerin für die deutsche Minderheit gearbeitet. Sie übersetzt am Dienstag als Dolmetscherin. Ihre Sprachkenntnisse erleichtern den Austausch zwischen den Ehrenamtlichen und den Geflüchteten im Laden. Beim Einkaufen braucht es aber nicht viele Worte, die mit Waren gefüllten Regale sprechen eine klare Sprache.

Mehl, Eier, Milch: Im Martinusladen bekommen Geflüchtete aus der Ukraine gegen Vorlage einer Berechtigungskarte Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Leiterin des Ladens, Rosa Demuth (links), vermerkt den Einkauf einer Kundin. Die Kosten übernehmen vorerst Martinusladen und Stadt. (Foto: Christian Reichl)

Obst und Gemüse, Eier und Mehl, Brot und Aufstrich – wie im Supermarkt können die Kundinnen zwischen verschiedenen Dingen wählen. Das Wichtigste für die Geflüchteten sind Grundnahrungsmittel, weiß Rosa Demuth, die den Martinusladen leitet. Bereits seit rund zwei Wochen kommen viele ukrainische Geflüchtete in den Laden. Deshalb sei eine weitere Öffnungszeit um 16 Uhr eingerichtet worden.

Nachfrage nach dem Angebot ist riesig

„Anders ginge das gar nicht, weil unsere alten Kunden natürlich weiterhin kommen“, sagt Demuth, die an diesem Tag bereits seit morgens im Laden steht. Die Anzahl der Kunden hat sich seit der Ankunft der Menschen aus der Ukraine nahezu verdoppelt. Diese große Nachfrage übertreffe selbst die vielen Hilfsbedürftigen, die 2015 infolge der Fluchtbewegungen nach Europa den Laden ansteuerten.

Wie gewöhnlich beginnt die Arbeit bereits in der Früh. Dann holen die Fahrer die Waren bei Firmen und Supermärkten ab. Der Laden bekommt Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen und verkauft sie an die Kunden für weniger Geld als im Einkauf. Anschließend werden die Waren von den Helferinnen und Helfern im Laden neu verpackt und einsortiert.

Viele Geschäfte und Personen helfen mit Spenden

Momentan leisten die Ehrenamtlichen die doppelte Arbeit: Denn, bevor die ukrainischen Flüchtlinge im Laden einkaufen können, müssen sie die Regale nochmals neu befüllen. Der Lohn für die Helferinnen und Helfer ist die Dankbarkeit, die ihnen die ukrainischen Neuankömmlinge entgegenbringen. Für Rosa Demuth ist klar: „Man macht das gerne für die Leute. Wenn wir in einer solchen Situation wären, würden wir auch auf solche Hilfe hoffen.“

Die Spendenbereitschaft angesichts des Schicksals der Menschen aus der Ukraine sei riesig, sagen Leiterin und Gräfin. Lokale Geschäfte, aber auch Privatpersonen, sorgen mit ihren Sachspenden dafür, dass niemand von den Neuankömmlingen ohne Lebensmittel wieder nach Hause gehen muss. Auch die Vermittlung vieler anderer Hilfsgüter findet vor Ort statt.

Ungewissheit belastet ukrainische Familien

Die größte Not kann durch die Initiative und den unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen abgefedert werden. Doch, im Gespräch mit den ukrainischen Frauen wird auch deutlich, die Probleme sind vielfältig und die bürokratischen Richtlinien nicht für alle nachvollziehbar. Viele von ihnen hoffen, dass sie schnell einen der begehrten Integrationskurse besuchen dürfen, damit sie Geld verdienen können.

Die Ungewissheit belastet die Familien, die meisten wissen nicht, ob sie in Laupheim und Umgebung länger bleiben können – hoffen auf einen Rückzugsort und träumen von einer kleinen Wohnung. Die Kinder besuchen häufig bereits eine Schule. Sie erleben wieder etwas Normalität. Doch die Sorge, dass sich vieles nochmals grundlegend ändern könnte, treibt die Menschen um.