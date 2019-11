Martinstisch in Laupheim eröffnet: „Arm zu sein, das ist keine Schande“

Wer am Martinstisch teilnehmen möchte, hat noch an diesem Wochenende die Möglichkeit: Am Samstag und Sonntag stehen die Türen des evangelischen Gemeindehauses, Schillerstraße 9, jeweils von 11.30 Uhr bis 14 Uhr offen. Das Essen kostet einen Euro. Wer mehr zahlen möchte, darf das gerne tun – es gilt das Motto „Jeder zahlt, was er kann“.