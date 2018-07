Martin sucht sein Liebesglück

Viele Landwirte hat die RTL-Serie „Bauer sucht Frau“ schon verkuppelt. Jetzt sucht auch ein Jungbauer aus dem Raum Laupheim sein Liebesglück mit Hilfe der ebenso umstrittenen wie populären Fernsehshow. Am Montagabend stellte RTL die 13 Kandidaten und eine Kandidatin für die im Herbst beginnende, siebte Staffel vor. Darunter auch „den schüchternen Bauer Martin aus dem beschaulichen Baden-Württemberg“.

Der 29-Jährige treibt in der Nähe von Laupheim zusammen mit seiner Mutter einen Hof mit 15 Kühen, 150 Hühnern und rund 15 Hektar Acker- und Grünland um, wie er in der Sendung verriet. Weil Martin noch nie eine Beziehung hatte, wählte er jetzt den Weg über die TV-Show. „Es wäre schön, wenn er auch mal eine Freundin kriegen täte, die ihn unterstützen und ihm helfen täte“, sagte seine Mutter in dem rund eineinhalbminütigen Fernsehtrailer. „So sehe ich das auch“, fügte der Landwirt an, der sich vor allem danach sehnt, dass „die Einsamkeit ein Ende hat“.

Auch auf den Internetseiten der RTL-Sendung findet sich ein Kurzportrait des „schüchternen Schwaben“. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagt er dort und hofft auf „eine natürliche Frau“, die mit ihm „ab und zu mal aus dem Alltag ausbricht“. Auf dem Hof arbeiten, betont er, müsse sie nicht, aber es wäre schön, wenn sie ab und zu mal bei der Ernte aushelfe. Auch aus dem Familienwunsch macht er keinen Hehl: „Ja, zwei Kinder hätte ich gerne.“ Wobei seine Traumfrau auch eigene Kinder mitbringen dürfe.

Den Wunsch der SZ, mit Martin über seinen mutigen Vorstoß reden zu dürfen, lehnte seine Mutter ab. „Er ist im Urlaub und will seine Ruhe“, sagte sie. Seit Montag können sich interessierte Frauen bewerben, zwei davon darf Martin zu einem gemeinsamen Scheunenfest im Sommer mit allen Kandidaten und Bewerberinnen einladen. Dort muss er sich dann für eine entscheiden, die einige Tage bei ihm auf dem Hof verbringen soll. Sowohl das Scheunenfest als auch die anschließende „Probezeit“ samt Resultat werden ab Herbst – der genaue Starttermin ist noch offen -- im wöchentlichen Rhythmus auf RTL ausgestrahlt. Spätestens dann, so ist zu befürchten, dürfte Martins Wunsch nach Ruhe ein frommer sein.