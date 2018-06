Marode Kanäle, schlechte Straßen: Stadt investiert 2,1 Millionen Euro

Von Juli an rollen die Bagger. Dann nimmt die Stadt im Herzen Laupheims umfängliche Tiefbauarbeiten in der Schmied-, Rad-, König-Wilhelm- und Gartenstraße in Angriff.

Marode Kanäle müssen erneuert werden, in einem Aufwasch werden die Wasserleitungen ausgetauscht. „Das ist eilig“, betonte der Leiter des städtischen Tiefbauamts, Anton Hinsinger, im Gemeinderat. „Es herrscht dringender Handlungsbedarf“, pflichtete Werner Lehmann, Sprecher der Freien Wähler, ihm bei.

Zum Teil ist auch ein kompletter Neubau der Straßen vorgesehen. Beispiel Schmiedstraße: Sie gehöre vom Zustand her zu den schlechtesten in Laupheim, berichtete Hinsinger. Geplant ist jetzt ein Ausbau mit sechs Meter Fahrbahnbreite, zwei Meter breiten Gehwegen und Parkstreifen längst zur Fahrbahn. Beidseitige Parkbuchten seien wegen zu großer Höhenunterschiede an den Garagen- und Grundstückszufahrten nicht möglich, sagt das Baudezernat.

Die Gesamtkosten werden mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt, bis Mai 2014 soll alles fertig sein. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Arbeiten auszuschreiben. Bodenuntersuchungen ergaben, dass im gesamten Gebiet teerhaltiges Material eingebaut ist. Die Entsorgung ist teuer.

Ein Teil des Straßenraums liegt im bereits genehmigten Sanierungsgebiet „Judenberg/Innenstadt II“. Für den Bereich von der Ast- bis zur Gartenstraße hat das Regierungspräsidium Tübingen die Aufnahme zugesagt.