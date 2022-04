Marlies Grötzinger liest in der Schwimmbadkneipe

Die Kulturplattform Laupheim lädt ein zu einer Lesung in der Schwimmbadkneipe in Laupheim.

Ein Grundgedanke für die Vereinsgründung war es unter anderem, regionalen Künstlern Auftrittsformate im kleineren Rahmen zu ermöglichen.

Mundart und Krimis

Ganz in diesem Sinne startet der Veranstaltungsreigen mit einer Autorenlesung am Donnerstag, 14. April, in der Schwimmbadkneipe. Um 19.30 Uhr liest dann Marlies Grötzinger „Mundart-G’schichda“ und Auszüge aus ihren „Bodensee-Romanen“. Grötzinger ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der süddeutschen Mundart-Szene und wurde 2013 für „herausragende Verdienste um die Heimat“ mit der Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom in Laupheim bestens bekannten Geiger Petr Hemmer. Zusammen mit seiner Partnerin Monika Bothe (Akkordeon) wird er in den Pausen und nach der Veranstaltung Hochkarätiges zum Besten geben.

Um Voranmeldung wird gebeten

Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Besucherkapazität wird aber um Voranmeldung per E-Mail an kulturplattformlaup-heim@ gmail.com gebeten.