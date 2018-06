Marina Geiselmann bleibt die Nummer 1

Beim Landesfinale der Wettkampfgymnastik in Hochdorf sind vom TSV Laupheim sieben Sportlerinnen an den Start gegangen. Die Laupheimer Mädchen waren in fast jeder Altersklasse vertreten.

Bei den Jüngsten in der Jugend E 8 (8 Jahre) mussten zwei Küren vorgeturnt werden. Die Nervosität war den Kleinen fast nicht anzusehen. Sie turnten souverän ihre Übung ohne Handgerät und ihre Kür mit Seil durch. Am Ende freuten sich Marlena Dohmen über Platz 4 (6,000 Punkte) und Teresa Schlau über Platz 5 (5,900).

In der Jugend D10 lief Malina Geiselmann freudestrahlend auf die Fläche, turnte ihre Keulen-, Ball- und Bandübung mit Bravour und behielt ihr Lächeln bis zum Schluss. Sie erhielt als Lohn dreimal die Höchstpunktzahl vom Kampfgericht und ließ mit 15,166 Punkten ihre Konkurrentinnen weit hinter sich. Bei der Siegerehrung strahlte Melina Geiselmann mit der Goldmedaille auf der Brust.

In der Jugend C (12/13 Jahre) ging es sehr eng her. Auch wenn die Keulen nicht immer das taten, was die Gymnastinnen wollten, erkämpften sich Viviane Lebrecht Platz 6 (18,000) und Nadine Dohmen Platz 16 (16,200).

Katharina Herzog überzeugt

Bei der Jugend A (16/17 Jahre) erwischte Katharina Herzog vom TSV Laupheim einen sehr guten Tag. Mit ihrer Ball- und Bandübung erhielt sie die zweithöchsten Wertungen des Tages in der P9. Nahezu fast alles gelang mit den Keulen, und mit nur 0,5 Punkte weniger als die Siegerin erreichte sie einen hervorragenden 5. Platz (22,200 Punkte).

Seit zwei Jahren bietet der Schwäbische Turnerbund zusätzlich zur Altersklasse Frauen 18+ auch die Altersklassen Frauen 25+ und Frauen 40+ an. Natalia Kling vom TSV Laupheim präsentierte sich bei den Frauen 25+. Leider klappte nicht alles nach Wunsch, am Ende erreichte sie Platz 6 (19,850).