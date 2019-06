Maik Szarszewski sichert Quotenplatz

Recurve-Schütze Maik Szarszewski (BSC Laupheim) hat die deutsche Ehre bei der Para-Bogen-WM in 's-Hertogenbosch (Niederlande) gerettet und mit Platz neun einen Quotenplatz für die Paralympics in Tokio 2020 gesichert. Ansonsten blieben die deutschen Schützen hinter den eigenen Erwartungen.

Der zweimalige Paralympics-Teilnehmer Szarszewski zeigte eine gute Leistung. In der Klasse Recurve Open schloss er die Qualifikation mit 629 Ringen als Zwölfter ab und siegte in der K.-o.-Phase nach einem Freilos gegen einen Letten (7:3) und einen Thailänder (6:4). Dabei gelang ihm im entscheidenden Satz ein beeindruckendes 28:19. Das Aus ereilte ihn im Achtelfinale gegen den Chinesen Zhao. Zwar ging der Deutsche in dem Match mit 2:0 in Führung, danach diktierte aber der Chinese das Duell und siegte am Ende 7:3. Der neunte Platz reichte aber, um einen der 16 Quotenplätze in dieser Klasse zu ergattern.