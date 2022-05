Maiandacht vor dem Bild „Maria Knotenlöserin“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona-Pause knüpfte Diakon Ulrich Körner mit dem „Fischerchörle“ des Fischereivereins Obersulmetingen, Vertretern des Fördervereins „Spätes Glück“ und der Bewohnerschaft des Laupheimer Pflegeheims St. Elisabeth gGmbH zum achten Mal an eine langjährige Tradition an. Geistige Impulse für diese Maiandacht setzte das Gnadenbild des Augsburger Künstlers Johann G. M. Schmidtner „Maria Knotenlöserin“.

Das „Fischerchörle“ beendete mit dieser Maiandacht seine coronabedingte Zwangspause und die Pflegeheimbewohner konnten sich endlich wieder über die musikalische Darbietung der geliebten Marienlieder freuen, die instrumental von Walter Mallinger und Frank Miller begleitet wurden.

In seiner Ansprache ging Diakon Ulrich Körner auf das Augsburger Gnadenbild der „Knotenlösenden Maria“ ein, welches auch in Südamerika und von Papst Franziskus besonders verehrt wird. Es zeigt die Muttergottes als Helferin bei der „Entknotung“ von Problemen. Dies wird in dem Sinne gedeutet, dass Maria dabei helfen soll, einen Lebenspartner zu finden und Probleme in der Partnerschaft zu bewältigen.

Den Abschluss der Andacht bildete das bei den Bewohnern besonders beliebte und angeblich älteste polnische Marienlied „Schwarze Madonna“, zu dessen Komposition Alicja Golaszewska durch die Ikone „Schwarze Madonna“ von Częstochowa inspiriert wurde.

Nach der Marienfeier wurden noch alte Erinnerungen ausgetauscht, musikalisch umrahmt durch das „Spontantrio“ Walter Mallinger, Frank Miller und Willi Gropper.