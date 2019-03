Mahlzeiten als Erlebnis für die Sinne

Zu einem Schnupperabend mit dem Thema „Achtsam und genussvoll essen“ hat die AOK am Donnerstagabend in die Räumlichkeiten der Volkshochschule Laupheim in der Bahnhofstraße eingeladen. Dieser Abend widmete sich ganz der Bedeutung des Essens als Sinnerlebnis.

Arbeitsdruck oder privater Stress würden sich heutzutage oft auf unser Essverhalten übertragen, erklärte Almut Krämer, Ernährungsberaterin der AOK Ulm-Biberach. Achtsamkeit bedeute, dieses Schema zu durchbrechen und Mahlzeiten wieder bewusst zu sich zu nehmen. „Gerade jetzt in der Fastenzeit, da nimmt man sich viel vor, wie zum Beispiel Sport zu treiben oder mit dem Rauchen aufzuhören. Auch achtsames Essen kann eine Möglichkeit des Fastens sein“, stellte sie klar. Achtsamkeit bedeute dabei, sich ganz bewusst auf das Essen zu konzentrieren. Der Begriff Essen stünde dabei für den Genuss. Ganz oft höre sie in Beratungsstunden den Satz: „Ja, ich habe wieder gesündigt“. Dabei solle man viel eher sagen: „Das habe ich mir gegönnt, das habe ich ganz bewusst gegessen“.

Eine große Rolle für genussvolles und achtsames Essen komme dabei unseren fünf Sinnen zu. Anhand mehrerer Übungen konnten die Kursteilnehmer hier erste praktische Erfahrungen sammeln. „Die einzelnen Sinne sind wie die Stimmen in einem Orchester“, führte Krämer aus. Das Zusammenspiel von Sehen, Hören, Spüren, Riechen und Schmecken sei von enormer Bedeutung. Unsere Augen würden dabei den ersten Eindruck übermitteln. Eine Erwartung werde aufgebaut, die aber Bestätigung benötige. Ganz oft würden wir hier auch getäuscht. Viele Supermärkte würden mit farbigen Verpackungen oder künstlichem Licht arbeiten, um Frische und Qualität anzupreisen.

Im Gegensatz zum Sehen werde das Hören oft ganz unbewusst wahrgenommen. Wie schwierig es ist, sich einmal fünf Minuten auf das reine Hören zu konzentrieren, erlebten die Teilnehmer in einer praktischen Übung. Viele der Kursbesucher empfanden dabei die Dauer von fünf Minuten als extrem lange Zeitspanne, und die Gedanken drohten oft abzuschweifen.

Drei Minuten für eine Cranberry

Genauso ungewohnt und schwierig stellte sich die Aufgabe dar, eine Cranberry ganz langsam zu essen. Eine Minute lang durfte sie im Mund nicht gekaut werden, dann sollte sie für eine Minute gekaut, aber nicht hinuntergeschluckt werden. Abschließend sollte der Teilnehmer noch eine Minute lang dem Geschmack nachspüren. „Ich habe noch nie so eine gute Cranberry gegessen“, sagte eine Frau nach Beendigung des Experiments begeistert. Und tatsächlich war es für fast alle neu, ein Lebensmittel so bewusst und langsam zu genießen. „Durch das achtsame Essen kann es zu einer Geschmacksexplosion kommen“, untermauerte die Ernährungsexpertin die Empfindungen.

Welche Bedeutung dem Riechen im „Orchester der Sinne“ zukommt, habe sicher jeder schon einmal erlebt, sagte Almut Krämer. „Wenn wir eine Erkältung haben, schmeckt das Essen gar nicht oder anders.“ Wie schwer es fäll,t den Geschmack von Zimt zu erkennen, der unter braunen Zucker gemischt ist, wurde vielen Kursbesuchern in einem weiteren Experiment deutlich. Mit zugehaltener Nase war dies nicht gerade einfach.

Für fast alle Kursteilnehmer war am Ende des Schnupperabends klar, wie wichtig es ist, sich für das Essen Zeit zu nehmen und Mahlzeiten bewusst zu planen.