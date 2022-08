Die Stadtgärtnerei wird voraussichtlich am Freitag, 5. August, die Mäharbeiten im Ringelhauser Park beginnen. Um die Artenvielfalt dort weiter zu fördern, wird der Ringelhauser Park extensiv gepflegt. Dies ist für die dortige Flora und Fauna besonders zuträglich. Wie bereits im Vorjahr wird eine Mosaikmahd durchgeführt. Das bedeutet, dass nicht die gesamte Wiese auf einmal gemäht wird, sondern streifenartige Teilflächen. So entstehen sogenannte Altgrasstreifen, die als Rückzugsort für die Tierwelt dienen. Aufgrund der Trockenheit wurden und werden die Mäharbeiten – auch auf anderen Grünflächen – zeitlich nach hinten verzögert. Der ungemähte Bestand kann so der Trockenheit und Hitze besser trotzen und schützt zudem vor Bodenverdunstung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Laupheim.