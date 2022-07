Mädchen zeigen ihr Können mit Bällen und Bändern

Nach einer zweijährigen Corona-Pause haben die ersten Landesmeisterschaften Einzel in der Wettkampfgymnastik stattgefunden. Im Mai diesen Jahres qualifizierten sich die Laupheimer Mädchen über das Gaufinale für diese Meisterschaft. Während andere noch vom Heimatfestumzug erholten, standen drei Mädels um 8 Uhr in Geislingen auf der Matte und bereitet sich auf ihre Auftritte vor, teilt die Abteilung des TSV Laupheim mit.

In der B-Jugend ging Emily Justus als erste auf die Fläche mit ihrem Sechs-Meter-Band. Die Nerven seien leider etwas schwach gewesen, und es hätten sich somit kleine Patzer eingeschlichen, heißt es. Bei der Ball-und-Seilübung sei die 15-Jährige souverän vor das Kampfgereicht gegangen und habe alle von ihrem Können überzeugt. Dafür wurde sie mit der Tages-Höchstnote von 9,350 Punkten in der Ballkür belohnt. Sie schaffte es auf den fünften Platz.

Etwas später am Vormittag gingen dann Maria Vrdoljak und Lea Zilekov ran an die Geräte. Beide Mädels sammelten ihre Kräfte und zeigten laut Verein nahezu perfekte Übungen mit allen drei Handgeräten. Das Ergebnis könne sich sehr gut sehen lassen. Von 19 Starterinnen in der C-Jugend belegte Maria Vrdoljak den vierten Platz mit 38,650 Punkten, dicht gefolgt von der Vereinskameradin Lea Zilenkov auf dem siebten Platz mit 38,300 Punkten.

Am Nachmittag ging es ab 14 Uhr dann für die etwas Jüngeren weiter. Fast zeitgleich turnten Liliana Stefan in der D11 in der Halle 3 und Naya Souffor in der Halle1 der D10. Beide hielten sich tapfer zwischen ihren Mitstreiterinnen, heißt es weiter, denn es galt, jeweils 13 Konkurrenten zu schlagen. Mit dem Seil sei es bei beiden sehr gut gelaufen. Liliana Stefan führte in ihrer Altersklasse nach der Seilübung mit Bestpunktzahl. Die Ballkür sei dann doch nicht so einfach zu bändigen gewesen, und somit erreichte sie den siebten Platz. Naya Souffor konnte sich mit ihren drei Tänzen in das vordere Drittel einreihen und kam auf Platz fünf.

Als letzte in der Gruppe durfte Jana Kelm mit ihren neun Jahren in der E-Jugend auf die Fläche. Sie zeigte zwei Tänze, einmal mit Band und einmal ohne. Der Tanz ohne Handgerät war super vorgelegt, teilt der Verein mit. Bei zweiten Tanz habe sich ihre Nervosität nach dem langem Warten sehr gesteigert. Deshalb habe sich das lange Band nicht ganz bändigen lassen wollen. Bei der späten Siegerehrung am Abend stand Jana Kelm mit der Urkunde auf dem zwölften Platz.